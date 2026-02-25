Ciencia

Astrónomos descubren una nueva supertierra a 91 años luz: una innovadora herramienta permitió confirmar la existencia del planeta

El descubrimiento no fue inmediato, ya que requirió años de seguimiento constante y la recopilación de datos durante más de 350 noches de observación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
25 de febrero de 2026, 7:59 a. m.
El nuevo planeta es el más externo de los tres y pertenece a una categoría poco frecuente.
El nuevo planeta es el más externo de los tres y pertenece a una categoría poco frecuente. Foto: Getty Images

Un equipo científico internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha identificado una nueva supertierra que orbita la estrella HD 176986, una enana naranja de tipo K situada a unos 91 años luz de la Tierra.

El hallazgo, publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, eleva a tres el número de planetas conocidos en este sistema y refuerza la importancia de las campañas de observación prolongadas para detectar mundos pequeños y con órbitas amplias, según informó la institución en un comunicado.

La estrella HD 176986, ligeramente más pequeña y fría que el Sol, ya era conocida por albergar planetas desde 2018. En ese entonces, un estudio liderado por el investigador del IAC Alejandro Suárez Mascareño —también coautor del nuevo trabajo— permitió descubrir dos planetas con periodos orbitales de 6,5 y 16,8 días, denominados HD 176986 b y HD 176986 c.

“Seguimos observando la estrella durante años con instrumentos de última generación. Fue muy gratificante cuando, al reunir todas las observaciones, apareció la señal del tercer planeta”, explicó Nicola Nari, primer autor del estudio y estudiante de doctorado en el IAC.

Tecnología

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

Tecnología

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

Tecnología

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

Tecnología

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Tecnología

No es un solo sonido: el sorprendente secreto detrás del relincho del caballo que podría cambiar lo que sabíamos

Tecnología

¿Hacia la generación ‘prompt’? IA obliga a pensar bien lo que se va a preguntar

Tecnología

La Luna se volverá roja en pocos días y esta es la verdad detrás del fenómeno astronómico que ocurre cada dos años

Tecnología

Nuevo sistema de alerta temprana permite reaccionar en minutos ante la detección de posibles impactos de asteroides

Tecnología

¿El nuevo 3I/ATLAS llegó? La aparición de cometa del tamaño de una ciudad que se acercó a la Tierra desconcierta a científicos

Tecnología

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Científicos detectan una supertierra tras años de observación de una estrella cercana

El nuevo planeta, HD 176986 d, tiene una masa mínima inferior a siete veces la de la Tierra. Se sitúa así entre sus dos vecinos: el planeta más cercano a la estrella, con una masa mínima de cinco veces la terrestre, y el más externo, que alcanza unas diez veces la masa de nuestro planeta.

¿Cuál es el mejor país del mundo?
Descubren un nuevo planeta similar a la Tierra a 91 años luz. Foto: Getty Images

HD 176986 d completa una órbita cada 61,4 días, lo que lo convierte en el planeta con el periodo más largo del sistema. Por su tamaño y masa, se clasifica como una supertierra: un tipo de planeta más masivo que la Tierra, pero considerablemente más pequeño que los gigantes gaseosos.

Actualmente, solo se conocen alrededor de una docena de planetas con periodos orbitales superiores a 50 días y masas inferiores a siete veces la terrestre. Este tipo de mundos resulta especialmente difícil de detectar, ya que los planetas pequeños y más alejados de su estrella producen señales muy débiles que requieren numerosas observaciones y un seguimiento prolongado para ser confirmadas.

La Luna se volverá roja en pocos días y esta es la verdad detrás del fenómeno astronómico que ocurre cada dos años

“No se han detectado muchas supertierras alrededor de enanas K con periodos superiores a 50 días. Solo un estudio específico y de larga duración puede revelar sus señales de órbita amplia y baja amplitud”, señaló Suárez Mascareño.

“Seguimos observando el objetivo y, finalmente, la señal apareció”, añadió Jonay I. González Hernández, coordinador de la investigación en el IAC.

Uno de los principales desafíos en la detección de nuevos planetas es determinar si la señal observada tiene origen planetario o si está relacionada con la actividad de la propia estrella.

“Realizamos distintas pruebas para descartar que la señal estuviera asociada a la actividad estelar. El planeta superó todas ellas”, afirmó Atanas K. Stefanov, también doctorando del IAC y coautor del estudio.

La detección se vio reforzada por el uso de técnicas innovadoras que permiten depurar los espectros —es decir, los datos de luz de la estrella— y separar con mayor precisión los efectos de la actividad estelar y posibles imperfecciones instrumentales. Este avance fue posible gracias a la herramienta de análisis YARARA.

“YARARA corrige fuentes de ruido que pueden imitar u ocultar una señal planetaria y comprometer la detección de las señales más débiles”, explicó Michael Cretignier, investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford y desarrollador de la herramienta.

“Fue emocionante comprobar que la señal seguía presente después de aplicar la corrección de YARARA; fue un verdadero suspiro de alivio”, comentó Xavier Dumusque, profesor adjunto de la Universidad de Ginebra.

La recién descubierta 'supertierra' ofrece un objetivo principal en la búsqueda de vida extraterrestre.
HD 176986 d es una supertierra con una masa inferior a siete veces la terrestre y un período orbital de 61,4 días. Foto: Getty Images

Cómo se descubrió

El planeta fue detectado mediante el método de velocidad radial, que mide las pequeñas oscilaciones en el movimiento de una estrella provocadas por la atracción gravitatoria de los planetas que la orbitan.

Para ello, el equipo recopiló más de 350 noches de observación con los espectrógrafos HARPS, ESPRESSO y HARPS-N. HARPS y ESPRESSO están instalados en Chile, en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de La Silla y en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio de Paranal, respectivamente. Por su parte, HARPS-N opera en el Telescopio Nazionale Galileo, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

“Nuestras instalaciones en La Palma han vuelto a demostrar su importancia fundamental para nuevos descubrimientos científicos”, concluyó Rafael Rebolo López, investigador del IAC y coautor del artículo.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Se trata de un sistema automatizado capaz de lavar y secar el cuerpo humano en unos 15 minutos sin intervención directa.

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

Investigadores han planteado una ambiciosa misión para interceptar 3I/ATLAS en el futuro.

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

Starlink es un servicio de internet satelital que está disponible en varios países.

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

La mala señal puede ser un problema cuando se requiere hacer una llamada telefónica.

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

El relincho del caballo combinó dos frecuencias independientes producidas por mecanismos vocales distintos, según un nuevo estudio.

No es un solo sonido: el sorprendente secreto detrás del relincho del caballo que podría cambiar lo que sabíamos

AMD cierra con Meta un acuerdo multimillonario para el suministro de chips e infraestructura de IA.

¿Hacia la generación ‘prompt’? IA obliga a pensar bien lo que se va a preguntar

A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.

La Luna se volverá roja en pocos días y esta es la verdad detrás del fenómeno astronómico que ocurre cada dos años

El vinagre ayuda a remover la suciedad de la lavadora.

Si quiere evitar el moho y los malos olores en su lavadora, esta es la forma correcta de limpiarla después de cada lavado

Las llamadas spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas.

Ya no más llamadas ‘spam’ en su celular: esto es lo que debe decir de ahora en adelante para que no lo vuelvan a contactar

Noticias Destacadas