Astrónomos descubren una nueva supertierra a 91 años luz: una innovadora herramienta permitió confirmar la existencia del planeta

Un equipo científico internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha identificado una nueva supertierra que orbita la estrella HD 176986, una enana naranja de tipo K situada a unos 91 años luz de la Tierra.

El hallazgo, publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, eleva a tres el número de planetas conocidos en este sistema y refuerza la importancia de las campañas de observación prolongadas para detectar mundos pequeños y con órbitas amplias, según informó la institución en un comunicado.

La estrella HD 176986, ligeramente más pequeña y fría que el Sol, ya era conocida por albergar planetas desde 2018. En ese entonces, un estudio liderado por el investigador del IAC Alejandro Suárez Mascareño —también coautor del nuevo trabajo— permitió descubrir dos planetas con periodos orbitales de 6,5 y 16,8 días, denominados HD 176986 b y HD 176986 c.

“Seguimos observando la estrella durante años con instrumentos de última generación. Fue muy gratificante cuando, al reunir todas las observaciones, apareció la señal del tercer planeta”, explicó Nicola Nari, primer autor del estudio y estudiante de doctorado en el IAC.

Científicos detectan una supertierra tras años de observación de una estrella cercana

El nuevo planeta, HD 176986 d, tiene una masa mínima inferior a siete veces la de la Tierra. Se sitúa así entre sus dos vecinos: el planeta más cercano a la estrella, con una masa mínima de cinco veces la terrestre, y el más externo, que alcanza unas diez veces la masa de nuestro planeta.

Descubren un nuevo planeta similar a la Tierra a 91 años luz. Foto: Getty Images

HD 176986 d completa una órbita cada 61,4 días, lo que lo convierte en el planeta con el periodo más largo del sistema. Por su tamaño y masa, se clasifica como una supertierra: un tipo de planeta más masivo que la Tierra, pero considerablemente más pequeño que los gigantes gaseosos.

Actualmente, solo se conocen alrededor de una docena de planetas con periodos orbitales superiores a 50 días y masas inferiores a siete veces la terrestre. Este tipo de mundos resulta especialmente difícil de detectar, ya que los planetas pequeños y más alejados de su estrella producen señales muy débiles que requieren numerosas observaciones y un seguimiento prolongado para ser confirmadas.

La Luna se volverá roja en pocos días y esta es la verdad detrás del fenómeno astronómico que ocurre cada dos años

“No se han detectado muchas supertierras alrededor de enanas K con periodos superiores a 50 días. Solo un estudio específico y de larga duración puede revelar sus señales de órbita amplia y baja amplitud”, señaló Suárez Mascareño.

“Seguimos observando el objetivo y, finalmente, la señal apareció”, añadió Jonay I. González Hernández, coordinador de la investigación en el IAC.

Uno de los principales desafíos en la detección de nuevos planetas es determinar si la señal observada tiene origen planetario o si está relacionada con la actividad de la propia estrella.

“Realizamos distintas pruebas para descartar que la señal estuviera asociada a la actividad estelar. El planeta superó todas ellas”, afirmó Atanas K. Stefanov, también doctorando del IAC y coautor del estudio.

La detección se vio reforzada por el uso de técnicas innovadoras que permiten depurar los espectros —es decir, los datos de luz de la estrella— y separar con mayor precisión los efectos de la actividad estelar y posibles imperfecciones instrumentales. Este avance fue posible gracias a la herramienta de análisis YARARA.

“YARARA corrige fuentes de ruido que pueden imitar u ocultar una señal planetaria y comprometer la detección de las señales más débiles”, explicó Michael Cretignier, investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford y desarrollador de la herramienta.

“Fue emocionante comprobar que la señal seguía presente después de aplicar la corrección de YARARA; fue un verdadero suspiro de alivio”, comentó Xavier Dumusque, profesor adjunto de la Universidad de Ginebra.

HD 176986 d es una supertierra con una masa inferior a siete veces la terrestre y un período orbital de 61,4 días. Foto: Getty Images

Cómo se descubrió

El planeta fue detectado mediante el método de velocidad radial, que mide las pequeñas oscilaciones en el movimiento de una estrella provocadas por la atracción gravitatoria de los planetas que la orbitan.

Para ello, el equipo recopiló más de 350 noches de observación con los espectrógrafos HARPS, ESPRESSO y HARPS-N. HARPS y ESPRESSO están instalados en Chile, en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de La Silla y en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio de Paranal, respectivamente. Por su parte, HARPS-N opera en el Telescopio Nazionale Galileo, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

“Nuestras instalaciones en La Palma han vuelto a demostrar su importancia fundamental para nuevos descubrimientos científicos”, concluyó Rafael Rebolo López, investigador del IAC y coautor del artículo.

*Con información de Europa Press