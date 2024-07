Bing sorprende y da inicio a la revolución del Internet; así operarán los buscadores de ahora en adelante

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El popular buscador de Microsoft ha comenzado a implementar cambios para dar una respuesta mucho más precisa. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, Microsoft ha incidido en la mejora de la precisión de Bing y en que la experiencia de búsqueda generativa está diseñada para que el tráfico de los editores no se vea afectado , y por ello conserva los resultados de búsqueda tradicionales y aumenta la cantidad de enlaces disponibles.

Inteligencia artificial ya no es suficiente

Justamente, en su última intervención en el pódcast Next Big Idea Club, el genio detrás de las famosas ventanas aclaró que, pese a lo que tanto se temía, la inteligencia artificial ha demostrado que no puede superar a los humanos porque simplemente está entrenada con conocimientos que se le han entregado y con los cuales no puede hacer más que repetirlos.