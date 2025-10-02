Científico reveló que el universo tiene fecha de caducidad: “Colapsará a cero”

El universo se acerca a la mitad de su vida útil de 33.000 millones de años, según calcula un físico de Cornell con nuevos datos de observatorios de energía oscura.

Tras expandirse hasta su tamaño máximo dentro de unos 11.000 millones de años, comenzará a contraerse, retorciéndose como una goma elástica hasta un único punto al final.

Henry Tye, profesor emérito de Física en la Facultad de Artes y Ciencias, llegó a esta conclusión tras añadir nuevos datos a un modelo que involucra la “constante cosmológica”, un factor introducido hace más de un siglo por Albert Einstein y utilizado por los cosmólogos en los últimos años para predecir el futuro de nuestro universo.

La constante cosmológica es negativa

“Durante los últimos 20 años, se creyó que la constante cosmológica es positiva y que el universo se expandirá eternamente”, afirmó Tye en un comunicado. “Los nuevos datos parecen indicar que la constante cosmológica es negativa y que el universo terminará en una gran crisis”, añadió.

Tye es el autor correspondiente de “La vida útil de nuestro universo”, publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

El universo tiene 13.800 millones de años y está en expansión. Según los modelos actuales, escribió Tye, sus dos destinos más simples son: continuará su expansión actual indefinidamente, si la constante cosmológica es positiva; o, si la constante cosmológica es negativa, alcanzará un tamaño máximo, luego se contraerá y finalmente colapsará a cero.

El universo se acerca a la mitad de su vida útil de 33.000 millones de años. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta última es la conclusión a la que llegó Tye con su reciente cálculo.

Gran crisis dentro de 20.000 millones de años

“Esta gran crisis define el fin del universo”, escribió Tye. A partir del modelo, ha determinado que la gran crisis ocurrirá dentro de unos 20.000 millones de años.

La gran noticia de este año son los informes del Dark Energy Survey (DES) en Chile y del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) en Arizona esta primavera. Tye afirmó que estos dos observatorios, uno en el hemisferio sur y otro en el norte, concuerdan bien entre sí.

La idea central del estudio de la energía oscura realizado por estos dos grupos es determinar si la energía oscura (el 68% de la masa y la energía del universo) proviene realmente de una constante cosmológica pura. Descubrieron que el universo no está dominado únicamente por una constante cosmológica: la energía oscura. En realidad, la energía oscura tiene algo más en juego.

Científico de Cornell predice el fin del universo: “La gran crisis ocurrirá en 20.000 millones de años” | Foto: Getty Images

Tye y sus colaboradores propusieron en el artículo una partícula hipotética de muy baja masa que se comportó como una constante cosmológica en los inicios del universo, pero que ya no lo hace. Este modelo simple se ajusta bien a los datos, pero inclina la constante cosmológica subyacente hacia territorio negativo.

“Se ha dicho antes que si la constante cosmológica es negativa, el universo colapsará eventualmente. Esto no es nuevo”, dijo Tye. “Sin embargo, aquí el modelo indica cuándo colapsa el universo y cómo lo hace”.

Hay más observaciones por venir, añadió Tye. Cientos de científicos están midiendo la energía oscura observando millones de galaxias y la distancia entre ellas, recopilando datos aún más precisos para alimentar el modelo. DESI continuará las observaciones durante un año más, y las observaciones están en curso o comenzarán pronto en varios otros, incluyendo la Instalación Transitoria Zwicky en San Diego; el telescopio espacial europeo Euclid; la misión SPHEREx de la NASA, recientemente lanzada; y el Observatorio Vera C. Rubin.

Tye considera alentador que la duración de la vida del universo pueda determinarse cuantitativamente. Conocer tanto el origen como el fin del universo proporciona una mayor comprensión del mismo, el objetivo de la cosmología.

“Para cualquier forma de vida, se busca saber cómo comienza y cómo termina: los puntos finales”, dijo. “Para nuestro universo, también es interesante saber si tiene un principio. En la década de 1960, aprendimos que tiene un principio. Entonces, la siguiente pregunta es: ‘¿Tiene un final?’. Durante muchos años, mucha gente pensó que duraría para siempre. Es bueno saber que, si los datos se confirman, el universo tendrá un fin”, concluyó.