Cinco canales de YouTube para ver, gratis, películas de terror durante Halloween

Halloween es una de las fechas más especiales para muchos; la posibilidad de disfrazarse, compartir con amigos, acompañar a sus hijos a pedir dulces o simplemente ver los atuendos que utilizan los demás se convierte en un plan ideal para celebrar esta fiesta.

Sin embargo, hay muchos que prefieren quedarse en casa para preparar una rutina mucho más espeluznante: una maratón de películas de terror.

Para ayudar a quienes optaron por esta opción, en YouTube hay varias opciones que ofrecen, sin límite, gratis y de forma totalmente legal, las mejores cintas de horror en esta fecha tan particular.

El primero de ellos es Kings of Horror, espacio dedicado a publicar películas de cine independiente o cine de autor; títulos que no han estado en cartelera o que no han gozado de la suficiente exposición mediática de las producidas por Hollywood. Esto de la un plus al suspenso que se teje a su alrededor, pues al no haber escuchado nada de estas cintas se crea un ambiente de terror mucho más fuerte a su alrededor.

Si lo suyo es repetir películas donde actores famosos son los protagonistas, el canal Popcornflix es el indicado; allí hay títulos de todos los géneros, pero hay un apartado especial para el cine de terror que tanto llama la atención por esa época.

Horror Central es otra de las opciones que tiene YouTube para los amantes de los sustos. Es un espacio legal y gratis que se caracteriza por actualizarse constantemente y por tener los títulos más recientes de las películas más terroríficas que han pasado por cartelera.

Si el plan también incluye las películas de suspenso, que por cierto resultan, en ocasiones, más aterradoras, la opción en YouTube es Watch Movies Now, que tiene una amplia biblioteca de películas de terror, suspenso y ciencia ficción. En este canal no solo encontrará cintas reconocidas, sino cortos bastante llamativos para disfrutar en casa.

Por último, está el canal Movie Central, espacio que no solo está dedicado a las películas de horror; sin embargo, algo que llama la atención, es que con ocasión de Halloween han decidido hacer varios estrenos para sus seguidores.

Otro aspecto que llama la atención de este canal, es que sus listas de reproducción han sido analizadas por expertos que se encargaron de dar sus comentarios y recomendaciones en este espacio.

Disfraces más populares en Halloween

Para los que decidieron salir de casa y disfrazarse durante este fin de semana, los diferentes comercios han entregado datos que dan una luz para saber cuáles serán los atuendos más comunes que se pondrán los niños y adultos que decidieron seguir con la tradición.