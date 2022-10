Más de mil policías vigilarán diferentes zonas neurálgicas de Medellín durante la celebración de Halloween

El 31 de octubre, sin duda, es uno de los días más esperados por niños y niñas, en el que la mayoría se disfraza y realiza recorridos por diferentes zonas de la ciudad. Por esta tradicional fecha, las autoridades de Medellín se preparan para garantizar la seguridad y bienestar de esta población, que en muchos casos ha sido víctima de robos y otras problemáticas.

Con puestos de control en diferentes zonas neurálgicas de Medellín, así como con la tecnología, las autoridades en Medellín esperan impactar de manera positiva la jornada de Halloween durante este fin de semana en la capital antioqueña. Una de las fechas más esperadas en el año, en especial porque después de dos años de restricciones a raíz de la pandemia no se vivía en su totalidad.

Según las autoridades, se dará prioridad en la vigilancia a 120 instituciones educativas, 10 parques, 15 centros comerciales y 11 cementerios con toda la capacidad policial. Así lo afirmó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, después de un Consejo de Seguridad realizado en horas de la tarde del pasado viernes.

“Estos lugares van a tener una atención especial durante todo el fin de semana y el lunes. Con respecto a las caravanas de motociclistas, vamos a tener puntos móviles de control en la ciudad, revisando que no haya alteración en las placas, las condiciones del Soat y tecnomecánicas. Se va a garantizar el cumplimiento de la ley y que no haya bloqueos en las vías. Vamos a tener puestos de control y cámaras en atención a los 11 cementerios de la ciudad”, agregó el mandatario distrital.

Así mismo, el mandatario agregó que se instalarán puestos de control sobre los principales corredores viales de la ciudad para hacer la debida verificación de documentos y también pruebas de alcoholemia, con el fin de evitar caravanas o conductas imprudentes que pongan en riesgo la vida de todas las personas.

Por su parte, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, ha generado espacios para formar en cuidado a niñas, niños, adolescentes y cuidadores, con el objetivo de fomentar los espacios seguros y la protección durante los días de Halloween. Entre las estrategias que se han difundido se encuentra planeación de los recorridos a los que se asiste con los menores y la definición de puntos de encuentro, además del cuidado en el consumo de dulces con envolturas previamente destapadas y la entrada a viviendas con personas desconocidas.

“Este es un espacio que convoca a la familia. Para el mayor disfrute es muy importante alimentar bien a los niños antes de salir a pedir dulces, para que no consuman en exceso. Siempre un adulto debe revisar los dulces antes de que los niños los consuman”, dijo la epidemióloga de la Secretaría de Salud, Rita Almanza.

Es importante recordar que para los menores de edad continúa la medida del toque de queda en zonas de El Poblado, centro de Medellín y sectores de la 70.

Cifras de Fenalco Antioquia para esta fecha

Desde el área Investiga de Fenalco Antioquia realizaron una encuesta sobre el interés de los antioqueños en la celebración del Día de Halloween que este año será el próximo lunes y en la que el 51 % aseguró que sí lo celebra, mientras el 49 % no lo hará y entre las razones para no hacerlo es porque no es una fecha de interés (31 %), no tiene hijos pequeños (13 %) o no tienen dinero (3 %).

Cabe resaltar que el hecho de ser un lunes también disminuye considerablemente el interés, debido a que las personas deben trabajar o estudiar. Sin embargo, entre los que disfrutarán de este día, el 28 % se disfrazará y el 27 % disfrazará a sus hijos menores.

Opiniones divididas

El 19 % dará la tradicional vuelta al barrio, el 15 % visitará un centro comercial, el 11 % irá a la fiesta de la empresa, el 9 % estará en una reunión familiar y el resto estarán en casa, o en la de un amigo, escuchando música (8 %), visitando un restaurante (3 %) o en los colegios de los hijos (3 %).

El 58 % de los antioqueños planea comprar dulces para regalar a los niños que pasan por el barrio, mientras que el 42 % no lo tiene planeado.

El presupuesto para este año, entre decoración, dulces y disfraces, para el 25 % de los encuestados es de $50.000, el 19 % entre $51.000 y $100.000, el 13 % invertirá entre $101.000 y $200.000, y el 7 % será entre $201.000 y $300.000.

De los anteriores, el 30 % tienen presupuestado una igual inversión a la del año pasado, un 20 % tendrá un mayor presupuesto y el 15 % será menor su gasto.

Los dulces para repartir en este día lo comprarán en supermercado (36 %), dulcería (17 %) y en tiendas de barrio (17 %).