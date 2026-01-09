Comienza la fase decisiva del regreso humano a la Luna: la Nasa presentó la disponibilidad de lanzamiento del Artemis II

La misión que marcará el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna entra en su etapa más determinante. La Nasa avanza en los preparativos finales del Artemis II, un vuelo de prueba tripulado que representa un paso clave para la exploración espacial estadounidense y que, por primera vez, llevará a una tripulación más allá de la órbita terrestre en más de cinco décadas.

En los próximos días, el enorme cohete que impulsará la misión y la nave donde viajarán los astronautas serán trasladados desde el edificio donde fueron ensamblados hasta la histórica plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. Este movimiento, lento, pero simbólico, marca el inicio de la cuenta regresiva real hacia el lanzamiento.

Un traslado histórico y ajustes de último momento

El recorrido hasta la plataforma se realizará sobre un gigantesco vehículo de transporte que avanzará durante varias horas a lo largo de varios kilómetros. Aunque el plan apunta a iniciar este traslado a mediados de enero, la agencia dejó claro que el calendario podría modificarse si surgen ajustes técnicos o si las condiciones del clima no acompañan.

La agencia espacial invitó a sumar nombres a la misión que marcará el regreso humano a la órbita lunar.

En paralelo, los equipos de ingeniería han trabajado contrarreloj para resolver detalles detectados durante las revisiones finales. Entre ellos, la sustitución de un cable que no cumplía con los parámetros esperados, la corrección de una válvula vinculada a la presurización de la nave y la solución de pequeñas fugas en los sistemas que permiten suministrar oxígeno.

Según la agencia, estas correcciones forman parte del proceso normal en misiones de esta complejidad y no alteran el objetivo central: garantizar la seguridad de la tripulación.

Una vez instalado todo en la plataforma, comenzará una etapa intensa de comprobaciones, “que incluye la conexión de equipos de apoyo terrestre, como líneas eléctricas, conductos del sistema de control ambiental de combustible y alimentación de propelente criogénico”, señala la Nasa.

Al final de esta fase, los astronautas realizarán una visita final a la plataforma, un ritual previo a los grandes lanzamientos.

Momentos de decisiones clave

Superadas las pruebas generales, la NASA deberá tomar una de las decisiones más importantes, definir el día exacto del despegue.

Aunque la primera oportunidad se abre para el viernes 6 de febrero, la agencia aclaró que no se fijará una fecha hasta completar una revisión integral que confirme que todo está listo, tanto en tierra como en vuelo.

Por ahora, los equipos han identificado varios periodos posibles que se extienden hasta abril de 2026.

La agencia espacial también dio a conocer el calendario preliminar de lanzamientos previsto hasta abril de 2026, estas fechas funcionan como una guía inicial y pueden ajustarse, ya que los equipos revisan y afinan cada periodo con base en análisis actualizados que se realizan semanas antes de que comience cada ventana.

Primer periodo disponible: del 31 de enero al 14 de febrero

Las jornadas habilitadas para intentar el lanzamiento serían el 6, 7, 8, 10 y 11 de febrero.

Segundo periodo: del 28 de febrero al 13 de marzo

Las oportunidades previstas se concentran en los días 6, 7, 8, 9 y 11 de marzo.

Tercer periodo: del 27 de marzo al 10 de abril

Los intentos podrían realizarse los días 1, 3, 4, 5 y 6 de abril.

Estas limitaciones no solo dependen de la posición de la Luna y la Tierra, sino también de factores logísticos y climáticos. En términos generales, la agencia estima que pueden realizarse hasta cuatro intentos dentro de cada semana habilitada.