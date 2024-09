Conozca qué información  pueden sustraer los ladrones de la memoria de su dispositivo telefónico 

Los ladrones saben que en los dispositivos de última generación las personas no solo guardan sus contactos. En medio de la gran capacidad de almacenamiento, las personas manejan sus cuentas bancarias, cuentas de televisión y material fotográfico. Estos últimos elementos son los más codiciados por los amigos de lo ajeno.

Por último los amigos de lo ajeno buscan datos confidenciales de empresas o de posible negocio, claves de redes sociales de las empresas y de esta manera pedir una compensación por no revelar estos datos o para no ingresar a sus redes sociales y publicar información que cause perdida del buen nombre de la marca u empresa.