Video: Maluma genera preocupación tras ser víctima de hurto; “me tocó empezar de cero”

“ Estamos ya por acá en el paraíso, en casita . Pero escúchenme pues porque les tengo una historia más peye. Este fin de semana que estuvimos viendo a nuestra potranca en compañía de nuestros amigos de Dos Aguas, a la salida ¡pum! Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular ”, compartió Maluma a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El intérprete de éxitos como “Según quién”, “Hawái”, “Felices los 4″ y más recientemente “Contrato”, relató que, en el momento en que se dio cuenta del hurto, su primera reacción fue la de hacer un escándalo . Sin embargo, decidió no hacerlo y optó por dejar el incidente atrás. “Lo que fue, fue”, expresó resignado.

Pero, a pesar de su aparente calma, Maluma confesó estar preocupado por no haber podido recuperar el acceso a su cuenta de iCloud, lo que ha complicado su día a día.

En otro video compartido en sus historias de Instagram, el cantante explicó que las contraseñas de su cuenta estaban alteradas, lo que lo obligó a empezar de cero con un nuevo dispositivo. “El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas, así que me tocó empezar de cero. Estoy sin celular, este solo tiene Instagram y redes sociales, pero ando sin WhatsApp”, comentó.