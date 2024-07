¿Cuál será el tamaño de los próximos lanzamientos de Switch? Nintendo revela nuevos detalles sobre Mario y Luigi

Algunos de los juegos que llegarán a Switch son: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 de septiembre), Super Mario Party Jamboree (17 de octubre), Mario y Luigi: Conexión Fraternal (7 de noviembre) y Donkey Kong Country Returns HD (16 de enero).

The Legend Of Zelda es uno de los juegos más apetecidos por los jugadores en todo el mundo | Foto: Facebook/LegendofZelda

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, por ejemplo, tendrá un peso de 6 GB, algo relativamente bajo para otras entregas de juegos anteriores. The Legend of Zelda suele girar en torno a un héroe llamado Link que debe rescatar a la princesa Zelda y enfrentarse a enemigos y mazmorras para salvar el reino de Hyrule.