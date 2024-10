Diez trucos para mejorar el rendimiento del celular

1. Libera espacio de almacenamiento

Borre archivos innecesarios : Fotos, videos, aplicaciones no usadas y archivos temporales ocupan espacio y ralentizan el sistema. Libere al menos el 20% del almacenamiento para un rendimiento óptimo.

Use almacenamiento en la nube : Servicios como Google Drive, iCloud o Dropbox pueden ayudarle a mantener los archivos importantes fuera del almacenamiento interno.

2. Desinstalar o desactivar aplicaciones que no use

Muchas aplicaciones, incluso cuando no se usan, consumen recursos en segundo plano. Desinstale aquellas que ya no utilice o que no sean necesarias.