Donald Trump insiste en que está muy cerca de lograr un acuerdo para evitar que TikTok sea prohibido en Estados Unidos

“Estamos muy cerca de un acuerdo con un muy buen grupo de personas”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Según el New York Times, el gigante Amazon ha presentado una oferta de adquisición de última hora por la totalidad de TikTok, pero no se considera muy seria. Hasta la fecha, ByteDance no ha aceptado oficialmente el principio de una venta y tampoco lo ha hecho el gobierno chino.