El dispositivo de Apple que la Policía usará para poner en jaque a los ladrones de carros

Actualmente, Nueva York (Estados Unidos) enfrenta un serio problema de robo de automóviles, en lo corrido del 2023 la Policía ha reportado el hurto de 966 vehículos, cifra que ha generado una gran preocupación entre las autoridades debido a que durante todo el 2022 en la ciudad se robaron 819 vehículos.

La nueva apuesta de Eric Adams, alcalde de Nueva York, para contener la problemática asociada al robo de vehículos es acudir a la tecnología como un recurso que permita controlar este delito en la ‘Gran Manzana’.

La estrategia del alcalde Adams consiste en emplear un diminuto dispositivo de Apple como herramienta para poner en aprietos a las personas que están cometiendo de manera sistemática el robo de carros.

AirTags, la nueva arma contra los ladrones de autos en Nueva York

Se trata de los AirTags, un pequeño gadget que fue diseñado para monitorear la ubicación de otros objetos a través de un sistema de rastreo especial y la red de comunicaciones que conecta a los iPhone en Estados Unidos.

AirTags de Apple son diminutos y por ello se pueden esconder en dentro de otros objetos. - Foto: Oficial de Apple

De manera que la apuesta del mandatario es animar a los ciudadanos para que instalen un AirTag en su vehículo, para así dotarlo de un recurso que ayude a las autoridades a ubicar rápidamente la posición del automóvil tras un robo.

Para impulsar esta iniciativa, el alcalde de Nueva York ha anunciado que regalará 500 AirTags a los ciudadanos, los cuales fueron entregados a las autoridades a través de una donación por parte de la Association for a Better New York. La idea es que los dispositivos sean entregados a residentes en Castle Hill, Soundview y Parkchester (zonas cercanas al Bronx).

No obstante, hay que aclarar que la Policía nunca tendrá acceso a la información sobre la ubicación del automóvil robado, el usuario tendrá que denunciar el hurto y luego deberá darle una autorización a las autoridades que puedan localizar su vehículo a través de la tecnología de Apple.

Los AirTags advierten la presencia de otro dispositivo de rastreo que no sea propiedad del usuario. - Foto: Oficial de Apple

¿Por qué el robo de carros está disparado en Nueva York?

De acuerdo con un informe de la CNN, el incremento en los reportes de automóviles robados en la ciudad está asociado a la gran acogida que ha tenido un reto viral llamado ‘Kia Challenge’.

Dicho desafío fue impulsado por la tendencia ‘Kia Boyz’, la cual consiste en que los usuarios de TikTok compartían videos en la plataforma de contenido mostrando lo sencillo que es robar automóvil de la marca Hyundai o Kia, sin la necesidad de emplear la llave el auto. En algunos contenidos se expone que solo se necesita conectar un dispositivo USB al sistema de arranque para poder mover el auto.

A partir de esos videos surgió el ‘Kia Challenge’, reto que consistía en grabar un video que muestre como se ejecuta el robo de un automóvil de la marca Kia o Hyundai.

Pese a que el ‘Kia Challenge’ nació en Chicago, rápidamente se expandió por otras ciudades de Estados Unidos, según la prensa norteamericana, en Los Ángeles también se reportó un considerable incremento en el hurto de vehículos Kia o Hyundai.

A raíz de esta situación y la ola de críticas que han surgido contra las marcas fabricantes de automóviles, Hyundai ha tenido que implementar una modificación en sus vehículos para obligar a los usuarios de sus autos a tener llave insertada en el contacto para poder arrancar el carro.

Por otra parte, hay que destacar que el uso de los AirTags como herramienta contra el delito es una estrategia que anteriormente fue aplicada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

¿Los AirTags se convertirán en un dolor de cabeza para los narcotraficantes?

De acuerdo con una publicación realizada por Forbes, en mayo del 2022 un equipo de agentes fronterizos interceptaron dos paquetes sospechosos que provenían de Shanghái, China. Después de ejecutar una inspección, las autoridades encontraron una prensa especial para comprimir el polvo y así convertirlo en tabletas, junto a tintes para píldoras.

AirTags de Apple generan notificaciones para el iPhone para informar la posición del dispositivo. - Foto: Oficial de Apple

Suponiendo que el contenido de los paquetes estaba dirigido a un fabricante ilegal de drogas, la Agencia de Control de Drogas se comunicó con agentes de la DEA, quienes decidieron esconder un Apple AirTag dentro de la prensa de pastillas y así poder rastrear la ubicación del presunto delincuente.

De esta manera, las autoridades que están al frente de la lucha contra las drogas han decidido utilizar el dispositivo de rastreo de Apple en una herramienta de espionaje para ubicar posibles escondites de criminales.

No obstante, es importante aclarar que desde su lanzamiento los AirTag fueron concebidos como un artículo que ayudaría a las personas a encontrar de forma rápida y práctica su equipaje en un aeropuerto u otros objetos de valor.