Tecnología

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

La información que empleados y empresas publican a diario se ha convertido en una herramienta clave para los estafadores digitales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 1:59 a. m.
Los fraudes personalizados crecieron al mismo ritmo que la exposición profesional en redes sociales y plataformas públicas.
Los fraudes personalizados crecieron al mismo ritmo que la exposición profesional en redes sociales y plataformas públicas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Hace años, las empresas empezaron a animar a sus empleados a compartir logros, proyectos y hasta detalles de su día a día laboral en redes sociales.

La idea era clara: construir una imagen sólida, atraer talento y conectar con clientes. Pero lo que comenzó como una estrategia de marketing y networking se ha convertido, sin querer, en un mapa del tesoro para los ciberdelincuentes.

Cada publicación, cada actualización de perfil o incluso un comentario inocente puede ser la pieza que falta para armar un ataque personalizado, conocido como spearphishing.

No se trata ya de esos correos genéricos que prometen fortunas o alertan sobre herencias inesperadas. Hoy, los estafadores estudian a sus víctimas con paciencia de detective. Usan la información que los propios empleados comparten en plataformas como LinkedIn, GitHub, Instagram o X para crear mensajes tan convincentes que hasta el ojo más entrenado podría caer en la trampa.

Tecnología

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Tecnología

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

Tecnología

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Tecnología

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

Tecnología

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Tecnología

El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Tecnología

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Tecnología

Abrir este inofensivo mensaje podría despojarlo de sus cuentas bancarias: así funciona la estafa que circula en Navidad

Tecnología

Revelan nueva estafa que involucra a la Policía y podría vaciar sus cuentas bancarias con solo hacer clic en un mensaje

Tecnología

Si recibe este mensaje en su celular, manténgase alerta: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

El fraude dejó de basarse en mensajes genéricos y pasó a apoyarse en detalles concretos de la vida laboral de las víctimas.
Los engaños digitales evolucionaron y ahora se construyen a partir de datos reales obtenidos en redes sociales y entornos profesionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

“La primera etapa de un ataque típico de ingeniería social es la recopilación de información”, explica Martina López, experta en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Los atacantes recopilan datos públicos para diseñar engaños a medida: un correo que parece venir de un compañero, una llamada urgente de un supuesto proveedor o un mensaje que menciona un proyecto real en el que estás trabajando. El objetivo es que la víctima baje la guardia, haga clic en un enlace malicioso o revele credenciales de acceso.

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Redes sociales: el escenario perfecto para el engaño

¿Dónde encuentran los ciberdelincuentes toda esta información? En los mismos lugares donde los profesionales construyen su reputación, de los cuales Eset señaló:

Plataformas técnicas también revelan pistas valiosas sobre cómo funciona una organización por dentro.
Ofertas de empleo y perfiles públicos pueden exponer más datos de los necesarios sobre una empresa. Foto: Getty Images

LinkedIn: la red profesional por excelencia, es una mina de oro. Aquí no solo se publican currículos y logros, sino también organigramas, responsabilidades y hasta detalles técnicos de los proyectos.

“También es el lugar donde los reclutadores publican ofertas de empleo, que pueden revelar demasiados detalles técnicos que luego pueden aprovecharse en ataques de spearphishing”, indica Eset.

GitHub: aunque menos obvio, es otro filón. Los desarrolladores a veces comparten sin querer datos sensibles: desde direcciones de correo corporativo hasta nombres de herramientas internas. Incluso los repositorios públicos pueden delatar la infraestructura tecnológica de una empresa.

Instagram y X son ideales para rastrear movimientos. Un post sobre un viaje de negocios o una conferencia puede ser la señal que un estafador necesita para actuar en el momento justo, cuando sabe que el ejecutivo clave no está en la oficina.

“Incluso la información que aparece en el sitio web de su empresa podría ser útil para un posible estafador o hacker”.

Más de Tecnología

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

Millones de celulares y autos dependen del campo magnético para orientarse.

El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Expertos advierten que los ciberdelincuentes compran o roban información para reforzar sus mentiras.

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Muchos robos de cuentas comienzan con un mensaje que aparenta ser un trámite normal.

Si recibe un mensaje pidiendo estos 6 números, bloquee el chat o cuelgue la llamada inmediatamente

Apple usará modelos de Gemini como base de su nueva Siri y Apple Intelligence.

Google se quedó con Siri: la decisión que redefinió el futuro de la IA en Apple

Noticias Destacadas