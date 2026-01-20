Astronomía

Enero terminará con estos tres llamativos fenómenos astronómicos que se podrán presenciar desde diferentes partes del mundo

La última semana de enero estará marcada por una intensa actividad celestial, que los aficionados a la astronomía podrán observar con la ayuda de equipos especializados.

Valentina Castañeda Sierra

20 de enero de 2026, 11:52 a. m.
Enero de 2026 es un mes que se destaca por sus innumerables fenómenos astronómicos
Enero de 2026 es un mes que se destaca por sus innumerables fenómenos astronómicos Foto: Getty Images

Para muchos, contemplar fenómenos astronómicos es uno de sus planes favoritos, especialmente cuando se hace en compañía de amigos o familiares que comparten la misma afición. Año tras año, la naturaleza brinda la oportunidad de presenciar eventos llamativos que iluminan el cielo y lo muestran en todo su esplendor.

El 2025 estuvo marcado por una extensa lista de fenómenos celestes, y ahora, con el inicio de 2026, son muchos los que no quieren perderse ninguno de los eventos programados. Este calendario astronómico permite conocer con anticipación qué ocurrirá mes a mes y prepararse no solo para observarlos, sino también para que la comunidad científica pueda estudiarlos con mayor detalle, en caso de que surja alguna novedad clave para comprender mejor el universo.

Aunque enero está a punto de terminar, aún quedan varios fenómenos por disfrutar. Durante la última semana del mes se registran eventos poco conocidos para el público general, según destacó el portal especializado National Geographic. Entre ellos sobresale el de este martes 20 de enero, cuando el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanza el perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol.

Hay una amplia lista de eventos de están destinados para el mes de septiembre.
Los fenómenos astronómicos emocionan a usuarios que admiran los cambios del cielo. Foto: Getty Images

Quienes deseen observarlo podrán hacerlo con la ayuda de instrumentos diseñados para este tipo de fenómenos, como telescopios o binoculares, ya que, de acuerdo con los expertos, el cometa podría alcanzar una magnitud aproximada de 8.

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

A este evento se suman otros fenómenos astronómicos que se producirán en los días siguientes:

  • La Luna cerca de Saturno y Neptuno

Entre el 22 y el 23 de enero, la Luna creciente se verá muy próxima a Saturno en el cielo nocturno. Neptuno también estará cerca, aunque solo será visible con binoculares o telescopio. El fenómeno podrá observarse después de la puesta del Sol, sobre el horizonte suroeste, durante algunas horas.

  • La Luna y las Pléyades

El 27 de enero, la Luna gibosa creciente pasará cerca del cúmulo estelar de las Pléyades. En algunas regiones, como Europa y el norte de África, se producirá una ocultación lunar, cuando la Luna cubra parcialmente algunas de las estrellas del cúmulo.

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.
Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026. Foto: Getty Images
  • La Luna y Júpiter

Durante las noches del 30 y 31 de enero, la Luna y Júpiter protagonizarán una conjunción visible desde el anochecer hasta la madrugada, desplazándose juntos por el cielo antes de ponerse al amanecer.

Además, a lo largo de enero, la constelación de Orión ofrece algunas de sus mejores vistas en el hemisferio norte, alcanzando su punto más alto en el cielo y siendo visible durante casi toda la noche. En este periodo, puede observarse acompañada por Júpiter y el cúmulo estelar de las Pléyades.

