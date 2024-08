Esta es la primera app de mascotas creada por un niño colombiano ¿Cómo funciona?

Lo que distingue a Terque de otras aplicaciones similares, además de su particular creador, es su enfoque integral en el bienestar de las mascotas. Los usuarios no solo pueden encontrar servicios básicos como paseos o cuidados temporales, sino que también pueden acceder a coberturas veterinarias gratuitas y programar actividades físicas específicas para sus animales. “Disfruta de la tranquilidad con cobertura veterinaria gratuita para tu animal con cada reserva. No hay pagos ocultos ni costos de suscripciones”, destaca la plataforma en su sitio web.