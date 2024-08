Buscan a Shelby, una pastor belga malinois extraviada por la salida de la calle 80, en Bogotá

“Shelby ingresa el día lunes, 12 de agosto, y el miércoles 14 llaman diciendo que no encuentran al animal por ningún lado” , fue lo que le indicaron a los dueños de la mascota desde el colegio canino.

Además de la angustia por no saber dónde se encuentra el animal, los desesperados dueños reclaman un mayor compromiso por parte del colegio que estaba a cargo de Shelby, pues aseguran que aunque el dueño del negocio dice estar al frente de la búsqueda de la perra, sus acciones no corresponden a la verdad, pues consideran que no ha hecho lo suficiente por dar con el paradero del canino y pareciera que está evadiendo su responsabilidad.