Estas son las mejores bandas sonoras de videojuegos en la última década

La última década ha sido testigo de una evolución impresionante en la industria de los videojuegos, no solo en términos de gráficos, jugabilidad o narrativa, sino también en lo que respecta a la música. Las composiciones de los videojuegos han pasado de ser simples acompañamientos para la acción a ser obras maestras que han dejado una huella duradera en los jugadores.

1. “Baba Yetu” – Civilization VI (2016) Una de las composiciones más sorprendentes de la década, “Baba Yetu” no es solo una de las piezas más memorables de Civilization VI , sino que también hizo historia al convertirse en la primera canción de videojuego en ganar un Grammy.

2. “Theme of Risen” – The Witcher 3: Wild Hunt (2015)La banda sonora de The Witcher 3: Wild Hunt es considerada una de las más impresionantes de la última década. El tema principal, compuesto por Marcin Przybyłowicz, es una mezcla perfecta de elementos eslavos y épicos, con coros poderosos y una instrumentación densa que refleja perfectamente la atmósfera oscura y majestuosa del juego.