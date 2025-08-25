Expertos advierten que este cambio de contraseña puede costarle todos sus datos y ser extorsionado

¿Alguna vez ha recibido un correo que le dice que su contraseña de Gmail está por vencerse? Si es así, no caiga en la trampa. Los estafadores están usando una nueva táctica muy peligrosa para robar información personal y después pedir dinero a cambio de no publicar sus datos privados.

Esta estafa funciona enviando correos que parecen venir de Google, diciéndole que debe cambiar urgentemente su contraseña porque se va a vencer. Es mentira. Las contraseñas de Gmail nunca se vencen automáticamente, pero muchas personas no lo saben y terminan cayendo en el engaño.

Lo que hace tan peligrosa esta estafa es que los delincuentes ahora están usando tecnología muy avanzada para que sus correos falsos parezcan reales y sean más difíciles de detectar.

Los ladrones digitales se vuelven más astutos

Los expertos en seguridad han notado que estos criminales están mejorando mucho sus técnicas. Anurag Sen, un investigador que se dedica a descubrir este tipo de fraudes, encontró que primero empezaron con correos sencillos en agosto, pero ahora han mejorado tanto que usan inteligencia artificial para hacer sus estafas.

Estos nuevos correos son tan sofisticados que pueden engañar incluso a los programas de computadora que normalmente detectan fraudes. Es como si los ladrones hubieran aprendido a disfrazarse mejor para que ni siquiera las cámaras de seguridad los reconozcan.

Los criminales ya no son solo personas que saben un poco de computadoras. Ahora usan herramientas muy modernas que antes solo tenían las grandes empresas de tecnología.

Así funciona la trampa que puede costarle caro

El truco es simple pero efectivo: le llega un correo que dice algo como “Su contraseña vence mañana, haga clic aquí para renovarla”. Cuando usted hace clic, la lleva a una página web que se ve exactamente igual a la página real de Google.

Ahí es donde empieza lo peligroso, esta página falsa le va pidiendo información paso a paso:

Primero su correo electrónico

Después su contraseña actual

Luego códigos que le llegan al celular

También le pide su correo de respaldo

E incluso códigos especiales que guarda en su teléfono

Investigadores advierten que correos de “contraseña vencida” son una trampa para robar información sensible. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty y Gmail

Mientras usted va escribiendo toda esta información pensando que está “actualizando” su cuenta, los ladrones están copiando cada letra y número que escribe. Al final, lo devuelven a la página real de Google, entonces usted piensa que todo salió bien y no sospecha nada.

Pero ya es demasiado tarde, los criminales ahora tienen acceso completo a su cuenta de correo y pueden leer todos sus mensajes, ver sus fotos, contactar a sus familiares haciéndose pasar por usted, e incluso amenazarlo con publicar información privada si no les paga dinero.

Recuerde esto: Google jamás le va a pedir que cambie su contraseña por correo electrónico porque está por vencerse. Si recibe este tipo de mensaje, bórrelo inmediatamente. No haga clic en nada y no descargue archivos. Su cuenta estará perfectamente segura si no hace nada.