En el segundo trimestre de 2020, en el marco de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, Facebook reportó ganancias de US$5.178 millones, 98% más que las registradas en el mismo periodo de 2019.

Posteriormente, la compañía reportó una ganancia neta de US$7.846 millones en el tercer trimestre del año, es decir, un 29% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

A pesar de la crisis económica que enfrenta el mundo, las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Google, Amazon, Apple y Microsoft han fortalecido su poder en el mercado y han disparado sus ganancias.

Según The New York Times, solo esas cinco compañías abarcan el 20% del valor total del mercado de valores, un nivel que no se había visto en una sola industria desde hace unos 70 años.

Facebook, por ejemplo, alcanzó a mitad de año una valorización superior a los US$760.000 millones y Mark Zuckerberg, dueño de la compañía, aumentó su riqueza en más de US$22.000 millones desde el 18 de marzo.

Sin embargo, la aceleración en las ganancias y las cifras históricas alcanzadas en el mercado de valores contrastan con un año atravesado por diversos líos judiciales.

Las investigaciones sobre presunto monopolio se iniciaron en febrero, cuando la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) solicitó a Facebook y otras tecnológicas entregar información sobre las adquisiciones que fueron realizadas durante la última década.

El objetivo de la investigación era determinar si estas compañías obtuvieron una serie de ventajas competitivas al comprar “competidores nacientes” mediante acuerdos que no fueron informados a las agencias antimonopolio.

De hecho, a mediados de año Facebook, Google, Amazon y Apple fueron citadas a testificar en una audiencia antimonopolio ante la Cámara de Estados Unidos por presunta dominancia tecnológica y el supuesto efecto que esto tendría en el desarrollo económico norteamericano.

Facebook fue cuestionada por la adquisición de compañías más pequeñas como Instagram y WhatsApp, justo en momentos en que ambas creían considerablemente.

La compra de Instagram se llevó a cabo en 2012 por US$1.000 millones, mientras que la de la aplicación de mensajería WhatsApp fue en 2014 por US$22.000 millones.