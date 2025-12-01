Suscribirse

Japón presenta la ‘primera lavadora de humanos’ al mundo: sorprende el precio y el funcionamiento de la extravagante cabina

La Expo Osaka reveló una cápsula que limpia y seca a una persona en minutos, diseñada como una experiencia futurista.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 11:40 p. m.
El dispositivo emplea microburbujas y niebla fina para realizar un lavado suave, totalmente automatizado.
La “lavadora de humanos” destacó por su mezcla de higiene, tecnología sensorial y supervisión de salud. | Foto: MAKOTO KONDO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP / NAOKI MAEDA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

Japón volvió a sacudir el panorama tecnológico con la presentación de una cabina que realiza de principio a fin el proceso de higiene personal sin intervención humana.

Esta propuesta debutó en la Expo Osaka 2025, señala que funciona como una especie de cápsula futurista capaz de limpiar y secar a una persona en cuestión de minutos, sin embarog, su costo ha llamado la atención tanto como su funcionamiento.

El funcionamiento de la cabina

La compañía Science, conocida por desarrollar duchas de alta eficiencia, decidió llevar su experiencia a un terreno completamente distinto en donde una máquina pueda sustituir el baño tradicional.

Nombrado como Future Human Washing Machine, tiene como función hacer que el usuario se recueste dentro de una cabina cerrada para vivir un proceso que mezcla higiene, relajación y monitoreo de salud.

De acuerdo como señala el portal NDTV, ‘el baño’ dura alrededor de 15 minutos y se desarrolla por etapas cuidadosamente coordinadas.

El dispositivo, de más de dos metros, mezcla limpieza suave y estímulos visuales para convertir el baño en una experiencia inmersiva.
La Future Human Washing Machine permite recostarse en una cápsula donde microburbujas y sensores guían un proceso completo en 15 minutos. | Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

La persona ingresa a una estructura de unos 2.3 metros de largo, donde microburbujas y una fina neblina de agua se encargan de limpiar la piel de forma suave.

Mientras tanto, sensores internos registran los signos vitales para garantizar que todo el procedimiento transcurra sin riesgos.

Como parte del concepto de bienestar, la cápsula incorpora imágenes y sonidos pensados para inducir calma durante el lavado y para finalizar, un sistema de secado automático reemplaza por completo las toallas.

Contexto: Japón desarrolla modelo de inteligencia artificial para poder preservar su naturaleza

Future Human Washing Machine tendrá poca producción con un precio millonario

Por ahora, se ha señalado que solo se producirán unas 50 unidades y cada cabina tiene un valor aproximado de 60 millones de yenes, una cifra que ronda los 1.470 millones de pesos colombianos (el valor puede variar dependiendo el intercambio), lo que la convierte en un producto dirigido principalmente a hoteles de alta categoría y centros de bienestar exclusivos.

La primera unidad ya fue adquirida por un hotel de Osaka, que la sumará a sus servicios premium para huéspedes.
Su precio, cercano a los 1.470 millones de pesos colombianos, la convierte en una opción reservada para hoteles y centros de bienestar exclusivos. | Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

La primera compra ya se concretó pues un hotel de Osaka incorporará esta cabina como parte de sus servicios premium, ofreciendo a sus visitantes una experiencia que combina tecnología, higiene y entretenimiento sensorial.

Esta idea no surgió de cero, el presidente de Science, Yasuaki Aoyama, confesó que de niño vio un concepto similar durante la Expo Osaka de 1970.

