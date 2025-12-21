Tecnología

La codiciosa promesa que hizo Elon Musk para superar la inteligencia humana en 2026

Elon Musk volvió a agitar el debate tecnológico al poner una fecha concreta para un avance clave en inteligencia artificial.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

21 de diciembre de 2025, 12:11 p. m.
Elon Musk volvió a agitar el debate tecnológico al poner una fecha concreta para un avance clave en inteligencia artificial. Foto: AFP

Mientras gobiernos, empresas y universidades intentan ponerse al día con el ritmo que lleva la inteligencia artificial, los magnates del sector elevan la apuesta con anuncios cada vez más ambiciosos.

Elon Musk recientemente ha entrado al tema de conversación, pues el magnate ha señalado que su empresa de xIA podría alcanzar un hito histórico en apenas un año: igualar o incluso rebasar las capacidades del cerebro humano.

Un objetivo que apunta más allá de los límites actuales

Durante un encuentro interno con el equipo de xAI, el empresario compartió una visión que rápidamente trascendió los muros de la compañía.

Según información difundida por Business Insider, Musk aseguró que los avances recientes de su modelo Grok lo tienen convencido de que la inteligencia artificial general, esa capaz de razonar como una persona ya no es una idea lejana.

El directivo planteó que la próxima versión del sistema, Grok 5, tendría una probabilidad del 10 % de alcanzar ese nivel de autonomía cognitiva.

Un porcentaje reducido bastó para que Elon Musk fijara una fecha concreta sobre el futuro de la inteligencia artificial.
Las declaraciones de Musk sobre el futuro de Grok trascendieron rápidamente el ámbito interno de su empresa. Foto: Getty Images

Aunque el porcentaje mencionado no garantiza el resultado, sí revela el grado de confianza con el que el fundador de Tesla y SpaceX observa el desarrollo de su proyecto.

Musk, lejos de la cautela académica, puso una fecha concreta sobre la mesa: 2026. Para muchos, ese plazo suena más a desafío que a predicción.

Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

Dinero, ventaja competitiva y una confianza sin matices

Parte del optimismo de Musk se apoya en los recursos que respalda a xAI, el empresario destacó que la firma cuenta con un músculo financiero poco común, con inversiones anuales que se moverían entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares.

En un sector donde el acceso a capital define la velocidad del progreso, esa cifra puede jugar una carta decisiva.

El primer videojuego desarrollado por la IA de Grok llegará "antes de finales" del próximo año 2026.
Las inversiones millonarias de xAI comienzan a marcar una diferencia en la carrera por la inteligencia artificial. Foto: Anadolu via Getty Images

Desde su perspectiva, esta capacidad de financiación coloca a su compañía por delante de otros actores del mercado, tanto en infraestructura como en talento.

Quienes estuvieron presentes en la reunión describieron un ambiente positivo, Musk, según detalló Business Insider, se mostró conforme con el ritmo de trabajo y con los resultados obtenidos hasta ahora.

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.

