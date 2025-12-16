Estados Unidos
Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial
Elon Musk se convierte en el hombre más rico de la historia moderna tras nuevo récord en su patrimonio.
Luciano Andrey Sánchez Flórez
Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.
Con un patrimonio neto de 677.000 millones de dólares, el empresario Elon Musk, nacionalizado estadounidense, marca un hito al llegar a una cifra de patrimonio neto nunca antes registrada.
Esta hazaña se da en el marco de una nueva valuación de la empresa SpaceX, que en estos momentos, según la valuación mencionada, alcanza una cifra de 800.000 millones de dólares.
Esta increíble cifra a la que llegó la empresa SpaceX sería una de las principales causas por las que Musk habría llegado a la cifra récord.
De acuerdo con información compartida por Infobae, la empresa SpaceX a principios de junio del 2024 realizó una oferta de recompra de acciones que permitió que su valuación creciera el doble en menos de un año.
Musk posee actualmente el 42% de la composición accionaria de dicha empresa, pese a que tiene en su poder participaciones importantes en empresas como Tesla y X (antes Twitter), la escalada de SpaceX fue una de las principales responsables de la consolidación de su fortuna.
De acuerdo con algunas fuertes, se menciona que la empresa aeroespacial estaría evaluando una posible salida a bolsa. Matthew Kennedy, de Renaissance Capital, le señala a la AFP que “SpaceX nunca ha tenido dificultades para captar fondos en el mercado privado, pero los mercados públicos son sin duda más amplios”.
Esta posible salida a bolsa por parte de la empresa busca lograr una cotización mucho mayor, cercana a 1,5 billones de dólares.
De acuerdo con información publicada por Forbes, la oferta pública de adquisición y la idea de que SpaceX saliera a bolsa se habría informado ya en varios medios.
SpaceX se convierte en este momento en el activo más valioso del empresario.
Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971, y es ciudadano de tres países (Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos). Según se cuenta, durante su infancia se la pasaba entre libros y computadoras.
Ha sido pionero en distintas industrias, también ha causado revuelo en temas políticos junto con el presidente Donald Trump.
A lo largo de su vida se ha ganado un puesto muy importante en el marco empresarial a nivel mundial, resultado de eso, hoy es considerado la persona más rica del mundo, superando un récord en la historia moderna.
Este hito no solo marca algo personal, sino que se convierte en uno que reconfigura los imaginarios de riqueza a nivel mundial y marca el auge creciente de las empresas tecnológicas en el ámbito económico a nivel global.