Suscribirse

Estados Unidos

Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

Elon Musk se convierte en el hombre más rico de la historia moderna tras nuevo récord en su patrimonio.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

16 de diciembre de 2025, 7:08 p. m.
Musk considera a Google con la mayor ventaja tecnológica.
Elon Musk se posiciona como el hombre más rico del planeta. | Foto: Getty Images

Con un patrimonio neto de 677.000 millones de dólares, el empresario Elon Musk, nacionalizado estadounidense, marca un hito al llegar a una cifra de patrimonio neto nunca antes registrada.

Esta hazaña se da en el marco de una nueva valuación de la empresa SpaceX, que en estos momentos, según la valuación mencionada, alcanza una cifra de 800.000 millones de dólares.

x
Tras nueva valuación de SpaceX, Elon Musk se convierte en el hombre más rico del mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta increíble cifra a la que llegó la empresa SpaceX sería una de las principales causas por las que Musk habría llegado a la cifra récord.

De acuerdo con información compartida por Infobae, la empresa SpaceX a principios de junio del 2024 realizó una oferta de recompra de acciones que permitió que su valuación creciera el doble en menos de un año.

Contexto: Gavin Newsom arremete contra Elon Musk, mencionando a su hija trans: “Lamentamos que tu hija te odie”

Musk posee actualmente el 42% de la composición accionaria de dicha empresa, pese a que tiene en su poder participaciones importantes en empresas como Tesla y X (antes Twitter), la escalada de SpaceX fue una de las principales responsables de la consolidación de su fortuna.

De acuerdo con algunas fuertes, se menciona que la empresa aeroespacial estaría evaluando una posible salida a bolsa. Matthew Kennedy, de Renaissance Capital, le señala a la AFP que “SpaceX nunca ha tenido dificultades para captar fondos en el mercado privado, pero los mercados públicos son sin duda más amplios”.

El empresario afirmó que muchos avistamientos podrían explicarse como tecnología avanzada creada por humanos, no fenómenos alienígenas.
A lo largo de su vida ha podido reunir una gran fortuna con su portafolio empresarial. | Foto: YouTube - @katiemillerpod

Esta posible salida a bolsa por parte de la empresa busca lograr una cotización mucho mayor, cercana a 1,5 billones de dólares.

De acuerdo con información publicada por Forbes, la oferta pública de adquisición y la idea de que SpaceX saliera a bolsa se habría informado ya en varios medios.

SpaceX se convierte en este momento en el activo más valioso del empresario.

Contexto: Tras punzante afirmación de Elon Musk sobre los ovnis, director del Proyecto Galileo señala un problema de seguridad nacional

Elon Musk nació en Sudáfrica en 1971, y es ciudadano de tres países (Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos). Según se cuenta, durante su infancia se la pasaba entre libros y computadoras.

Ha sido pionero en distintas industrias, también ha causado revuelo en temas políticos junto con el presidente Donald Trump.

A lo largo de su vida se ha ganado un puesto muy importante en el marco empresarial a nivel mundial, resultado de eso, hoy es considerado la persona más rica del mundo, superando un récord en la historia moderna.

Este hito no solo marca algo personal, sino que se convierte en uno que reconfigura los imaginarios de riqueza a nivel mundial y marca el auge creciente de las empresas tecnológicas en el ámbito económico a nivel global.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Payaso Tuki Tuki fue asesinado a disparos: lo engañaron con una fiesta infantil y ya se sabe el supuesto motivo del crimen

2. Reconocida vidente vaticinó angustiante suceso que afectaría a país latino; advirtió detalles: “Se me enchina la piel”

3. Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

4. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

5. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosElon MuskMultimillonarios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.