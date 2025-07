La inteligencia artificial reescribe las reglas de la búsqueda digital: ChatGPT repunta, pero Google lidera

A la hora de acudir a Internet a buscar cualquier información o resolver dudas, el buscador más conocido a nivel global ya no es el único protagonista entre los usuarios que, ahora, acuden también a servicios de IA como alternativa a los buscadores más tradicionales.

Google se enfrenta a las plataformas de IA

Este tipo de funciones, a las que también se suman otras como ‘AI Overviews’, redefinen la búsqueda y el “cómo y desde dónde” llegan los clics de los usuarios. Como resultado, según ha explicado el gerente sénior de investigación de marketing en Semrush, Fernando Angulo, la búsqueda “ya no consiste en obtener diez enlaces, sino en obtener una respuesta útil”.

Según el informe de Semrush, ‘How Google’s AI Mode Compares to Traditional Search and Other LLMs’, que analiza 5.000 consultas en Google Search, AI Mode, ChatGPT y Perplexity, en el 92 % de los casos, AI Mode ha mostrado respuestas con una barra lateral de enlaces.