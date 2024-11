La revolución de la IA: presentan el primer sello discográfico con artistas virtuales creados por inteligencia artificial

Innovación tecnológica al servicio del arte

La tecnología ha transformado numerosas industrias, y la música no es la excepción. All Music Works (AMW) marca un hito en este proceso al convertirse en la primera discográfica dedicada exclusivamente a artistas virtuales creados con inteligencia artificial . Este avance promete redefinir los límites del arte, al tiempo que abre debates sobre autenticidad y creatividad en la era digital.

La revolución musical continúa con "DROP #1", el debut del primer elenco de artistas de All Music Works. | Foto: Imagen tomada de allmusicworks

Según All Music Works, la integración de la inteligencia artificial en la música no es simplemente una herramienta, sino una fuerza creativa capaz de redefinir la industria. “En un mundo donde la música tiende a ser repetitiva, nosotros tomamos la iniciativa. Las nuevas tecnologías nos permiten producir música rápidamente, con accesibilidad y calidad impecable”, destacan en su portal oficial.

El modelo de negocio de AMW no solo se basa en producir canciones, sino en crear experiencias inmersivas que trascienden la música convencional. Desde conciertos virtuales hasta contenidos interactivos, este sello busca cautivar al público con propuestas artísticas innovadoras y adaptadas a las tendencias actuales.

La visión detrás de All Music Works

Carlos Zehr, fundador de AMW, explica que su misión no es seguir las reglas de la industria, sino reescribirlas. “En All Music Works no seguimos las reglas, las reescribimos. Somos un colectivo creativo, un sello discográfico y estudio de producción musical y, lo más importante, pioneros en la integración de la inteligencia artificial en la música”, asegura.