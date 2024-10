La riesgosa modalidad de estafa que usan los delincuentes para robar información con solo descargar videojuegos

Los errores, inconvenientes, e incluso, las barreras de protección no son impedimento para que los ciberdelincuentes cometan, en cualquier época del año, cualquier práctica para hacer efectivas las modalidades de estafa, con el fin de engañar a los usuarios y suplantarlos. No obstante, el proceso se simplifica cuando recurren a técnicas de ingeniería social, las cuales persuaden a las víctimas para que caigan en sus trampas.

Dentro de la selección de juegos infantiles más populares para el estudio, los expertos dieron con los títulos, entre ellos Minecraft, Roblox, Among Us y Brawl Stars, que más fueron atacados entre julio de 2023 y julio de 2024.

Otros de los títulos que estuvieron en el ojo de los criminales fueron Five Nights at Freddy’s, Fortnite, Angry Birds, The Legend of Zelda, Toca Life World, Valorant, Mario Kart, Subway Surfers, Overwatch, Animal Crossing y Apex Legend.