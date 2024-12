Pero ¿qué otros competidores llegan al mercado del streaming y qué ofrecen al usuario? El primero de ellos es Apple. La compañía de la manzana dio la primera estocada al anunciar el pasado 10 de septiembre que lanzará su plataforma Apple TV+ el primero de noviembre, once días antes de la llegada de uno de sus competidores, Disney+.

Y no solo por las fechas sorprendió al público, sino que también lo hizo por su precio. De acuerdo con la compañía, el servicio de streaming será de US$4,99 al mes o quien compre un dispositivo de la compañía tendrá derecho a un año gratis de este servicio.

Estos valores categorizan a Apple como uno de los servicios más económicos. Pero hay algo que aún no está claro y es el contenido que tendrá disponible en la plataforma desde su lanzamiento. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, esta plataforma estará dirigida a la familia por lo que no tendrá contenido sexual, de violencia o relacionado con drogas.

El siguiente en llegar al mercado es Disney +, que se verá en los dispositivos estadounidenses el próximo 12 de noviembre. La compañía anunció que el precio de suscripción a la plataforma será de US$6,99 al mes o US$69,99 el año. Durante la convención ‘D23’ celebrada en California, el gigante del entretenimiento aseguró que los usuarios podrán ver todas las películas de Marvel, Star Wars, los clásicos de Disney, así como contenido propio y exclusivo para la plataforma.

También a finales de este año entrará HBO Max, un servicio de streaming que incluirá todos los activos del grupo WarnerMedia. De acuerdo con los creadores de la plataforma, esta contará con más de 10.000 horas de contenido que incluyen todas las series, películas y documentales realizados por HBO, Warner, la BBC y algunos originales. Este tendrá un valor cercano a los US$17 el mes.

Aun así, Amazon y Netflix seguirán liderando el mercado según señalan algunos medios internacionales, esto debido a su millonaria inversión en contenidos originales y al número de usuarios con el que cuentan.

Según cifras de Statista, desde el 2017, Amazon Prime Video ocupa el segundo lugar en esta industria, con alrededor de 26 millones de suscriptores en Estados Unidos. Su servicio cuesta cerca de US$8,99 el mes y le ha generado ingresos a la compañía por US$2.800 millones.