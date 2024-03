Los peligros de dormir cerca del ‘router’ del Wi-Fi

Es importante precisar que no todas las ondas son iguales, ya que en la misma naturaleza hay ondas, por ejemplo, la luz que irradia el sol o la electricidad estática. Las ondas se dividen en dos tipos, las cuales son: ondas ionizantes y las no ionizantes.

Ondas no ionizantes. La radiación no ionizante es la que tiene una frecuencia baja, es decir, que no es capaz de arrancar los electrones del átomo. Este tipo de ondas pueden ser electromagnéticas u ópticas, y es donde se encuentran los ordenadores, móviles, el ‘router’, entre otros.