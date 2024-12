Los tres regalos que nunca debería dar en Navidad, según la inteligencia artificial

Una de las épocas del año más esperadas por las familias y amigos que se reúnen para celebrar y compartir momentos especiales es la Navidad. Dentro de los principales elementos que más suelen hacer las personas durante estas celebraciones es, sin duda, el intercambio de regalos.

Sin embargo, elegir el obsequio adecuado no siempre es fácil, y más de uno se ha encontrado con la sorpresa de que su regalo no fue bien recibido. A veces, por no saber bien qué regalar o por querer ser original, se pueden tomar decisiones equivocadas.

Según la inteligencia artificial (IA), que analiza tendencias de consumo, preferencias de los usuarios y los valores sociales contemporáneos, existen ciertos regalos que es mejor evitar al momento de elegir qué ofrecer, para evitar malentendidos y asegurar que el gesto sea realmente apreciado.

Regalos que nunca debería dar en Navidad

Productos demasiado personales sin conocer los gustos exactos

Uno de los errores más comunes al regalar algo en Navidad es optar por productos muy personales sin tener claro el gusto o las necesidades de la otra persona. Esto puede incluir desde ropa hasta artículos de higiene o productos de belleza. Según la inteligencia artificial, regalar algo tan íntimo puede resultar incómodo para la persona que lo recibe, especialmente si no coincide con sus preferencias o estilo personal. Un perfume con una fragancia muy específica o un set de cuidado de la piel pueden no ser del agrado de todos, ya que la piel de cada individuo reacciona de manera diferente, o simplemente el aroma no coincide con lo que la persona prefiere.

En diciembre, cuando la mayoría espera recibir obsequios nuevos y cuidadosamente elegidos, optar por artículos usados puede interpretarse como una falta de consideración. | Foto: Getty Images

Regalos de talla incorrecta o ropa sin gusto personal

La ropa es un regalo clásico de Navidad, pero puede ser riesgoso si no se conoce bien la talla o el estilo del destinatario. Aunque un suéter bonito o un abrigo elegante parezcan opciones seguras, las probabilidades de que la talla o el diseño no sean del gusto de la persona son bastante altas. Esto puede generar incomodidad, ya que no siempre es fácil devolver o cambiar ropa durante la temporada navideña debido a las multitudes y el ajetreo.

Además, la ropa es algo muy personal: lo que una persona considera cómodo o atractivo puede no serlo para otra. Los colores, los tejidos o los cortes que nos gustan pueden no coincidir con los gustos de la persona que va a recibir el obsequio. En lugar de arriesgarse a regalar ropa que podría no encajar, es mejor preguntar discretamente sobre las preferencias o elegir algo menos específico, como una tarjeta de regalo para una tienda de ropa.

Regalos de Navidad. | Foto: Getty Images

Objetos que ocupan demasiado espacio

Si hay algo que la inteligencia artificial ha detectado en las tendencias de consumo recientes es que, especialmente en las ciudades actuales, el espacio es un bien muy valioso. Regalar objetos voluminosos o que no se ajustan al estilo de vida de la persona puede ser un gran error. Esto incluye desde grandes electrodomésticos hasta muebles innecesarios.

La IA destaca que, en la actualidad, las personas prefieren regalos que sean funcionales, prácticos y fáciles de almacenar. Regalar algo que requiera mucho espacio o que no tenga una utilidad clara puede causar incomodidad, especialmente si la persona ya tiene una vivienda pequeña o un estilo de vida minimalista.