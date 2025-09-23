Suscribirse

Tecnología

Mujer confió su suerte a ChatGPT y se ganó la lotería: esto le preguntó a la IA para obtener el número ganador

La mujer señaló que el millonario premio será donado.

Redacción Tecnología
23 de septiembre de 2025, 11:55 p. m.
La suerte y la tecnología se cruzaron en Virginia cuando una jugadora ganó el Powerball con ayuda de la IA.
Una mujer en Virginia confió en la IA para jugar la lotería y terminó destinando su premio a causas sociales. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Powerball

La inteligencia artificial le ha atinado a una predicción, esta vez millonaria, en una historia que parece de ciencia ficción

Tal es el caso de Carrie Edwards, una mujer viuda de Midlothian, Virginia, quien decidió, el pasado 8 de septiembre, de preguntarle a ChatGPT si “tenía números” para jugar en el Powerball, esta consulta fuera de lo común resultó ser una de las mejores decisiones de su vida.

La respuesta de ChatGPT fue tan precisa, pero además responsable, ya que le ofreció varias combinaciones numéricas y advirtió que los juegos de azar son un sorteo, que se basa en la suerte.

Una viuda de Midlothian acertó en el Powerball gracias a ChatGPT y sorprendió con el destino de su premio.
Carrie Edwards recibiendo el premio del Powerball de manos del director ejecutivo de la Lotería de Virginia, Khalid Jones. | Foto: Powerball

Edwards siguió las sugerencias de la IA y, de acuerdo con Powerball, la mujer compró su boleto a través de la aplicación móvil de la Lotería de Virginia. Su inversión de $3 dólares, incluyendo el Power Play adicional, se transformó en un premio de $150,000 dólares al acertar cuatro de los cinco números principales más el Powerball.

Es importante tener en cuenta que el Power Play, esa función adicional por un dólar extra que puede multiplicar las ganancias, la cual fue clave en su éxito, aunque normalmente este tipo de acierto otorga $50,000, la función Power Play triplicó su premio hasta los $150,000 finales.

Contexto: ¿Cómo será el futuro del periodismo con la inteligencia artificial?

El millonario premio será donado para tres organizaciones sin fines de lucro

El 16 de septiembre, cuando Khalid Jones, director ejecutivo de la Lotería de Virginia, le entregó oficialmente su premio, Edwards anunció algo que nadie esperaba; donaría la totalidad del monto.

La beneficiaria dividió su fortuna entre tres organizaciones que considera fundamentales: la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), Shalom Farms y la Navy-Marine Corps Relief Society.

Cada segundo, ChatGPT recibe más de 2.200 visitas en todo el mundo, consolidándose como una de las plataformas digitales más consultadas.
Carrie Edwards sorprendió al anunciar que su premio de lotería sería destinado íntegramente a fundaciones. | Foto: 123RF

“Estas tres organizaciones representan la sanación, el servicio y la comunidad”, explicó Edwards durante la ceremonia de entrega. “Shalom Farms sana a través de la comida y la tierra, AFTD brinda esperanza mediante la investigación, y la Sociedad de Socorro de la Armada y el Cuerpo de Marines continúa la tradición de apoyar a las familias militares en momentos de necesidad”.

Para Edwards, este premio inesperado tenía un propósito que trascendía su beneficio personal. “Me siento bendecida de que esta ganancia haya tenido un significado mayor”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Racing y Vélez definieron el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores

2. Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res llegaron a un acuerdo de transacción; así será el proceso de indemnización

3. Vidente colombiano alertó fuerte suceso que viviría personaje público relacionado “con los que toman decisiones importantes e influyentes”

4. “Qué vergüenza”: discurso de Gustavo Petro en la ONU genera tormenta política en Colombia

5. Gustavo Petro dijo ante la ONU que es “mentira” que el Tren de Aragua sea un grupo terrorista: “Estúpida idea”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChatGPTNúmerosLoteríaNúmeros de la suertePrediccionPowerball

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.