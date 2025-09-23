Mujer confió su suerte a ChatGPT y se ganó la lotería: esto le preguntó a la IA para obtener el número ganador

La inteligencia artificial le ha atinado a una predicción, esta vez millonaria, en una historia que parece de ciencia ficción

Tal es el caso de Carrie Edwards, una mujer viuda de Midlothian, Virginia, quien decidió, el pasado 8 de septiembre, de preguntarle a ChatGPT si “tenía números” para jugar en el Powerball, esta consulta fuera de lo común resultó ser una de las mejores decisiones de su vida.

La respuesta de ChatGPT fue tan precisa, pero además responsable, ya que le ofreció varias combinaciones numéricas y advirtió que los juegos de azar son un sorteo, que se basa en la suerte.

Carrie Edwards recibiendo el premio del Powerball de manos del director ejecutivo de la Lotería de Virginia, Khalid Jones. | Foto: Powerball

Edwards siguió las sugerencias de la IA y, de acuerdo con Powerball, la mujer compró su boleto a través de la aplicación móvil de la Lotería de Virginia. Su inversión de $3 dólares, incluyendo el Power Play adicional, se transformó en un premio de $150,000 dólares al acertar cuatro de los cinco números principales más el Powerball.

Es importante tener en cuenta que el Power Play, esa función adicional por un dólar extra que puede multiplicar las ganancias, la cual fue clave en su éxito, aunque normalmente este tipo de acierto otorga $50,000, la función Power Play triplicó su premio hasta los $150,000 finales.

El millonario premio será donado para tres organizaciones sin fines de lucro

El 16 de septiembre, cuando Khalid Jones, director ejecutivo de la Lotería de Virginia, le entregó oficialmente su premio, Edwards anunció algo que nadie esperaba; donaría la totalidad del monto.

La beneficiaria dividió su fortuna entre tres organizaciones que considera fundamentales: la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), Shalom Farms y la Navy-Marine Corps Relief Society.

Carrie Edwards sorprendió al anunciar que su premio de lotería sería destinado íntegramente a fundaciones. | Foto: 123RF

“Estas tres organizaciones representan la sanación, el servicio y la comunidad”, explicó Edwards durante la ceremonia de entrega. “Shalom Farms sana a través de la comida y la tierra, AFTD brinda esperanza mediante la investigación, y la Sociedad de Socorro de la Armada y el Cuerpo de Marines continúa la tradición de apoyar a las familias militares en momentos de necesidad”.