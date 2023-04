Por esta razón se debe evitar conversar con una persona que tenga WhatsApp Plus activado en el celular

Quienes le dan uso a WhatsApp Plus no se ajustan a las mismas condiciones que tiene el aplicativo oficial del teléfono verde.

No hay duda que en el universo de las aplicaciones móviles una de las más utilizadas es la de mensajería instantánea, WhatsApp. Según sus creadores, son alrededor de 2.000 millones de usuarios los que interactúan mediante la app del teléfono verde.

Entonces, por causa de la representatividad tecnológica, las actualizaciones de WhatsApp no se hacen esperar, con el objetivo de que los usuarios permanezcan activos.

No obstante, debido al auge y renombre que tiene el aplicativo, hay otros que son ideados por terceros; de hecho, suelen ser iguales en varios aspectos, pero en cuanto a la seguridad de la información y datos representan un peligro, según blogs tecnológicos como Xataca.

En ese sentido, una de las aplicaciones de terceros que tiene gran influencia es WhatsApp Plus. De acuerdo con los conocedores del tema, especialistas en el funcionamiento y mantenimiento de dispositivos móviles, la citada app es un modo de WhatsApp y se diferencia porque tiene una serie de funciones añadidas a la original, como el cambio del color del logo o el aspecto de los chats.

Así las cosas, un modo se desarrolla teniendo como base un código fuente, en este caso de WhatsApp, pero sin el permiso de la influyente aplicación. Por lo tanto, WhatsApp Plus, al no ser oficial, no se encuentra en tiendas como Google Play Store o App Store.

En adición, la denominada “copia” de WhatsApp “tiene su propio ritmo de actualización anual y nada tiene que ver con la app oficial”, así que lo anterior implica que el usuario tiene que ir dejando atrás las nuevas funciones que llegan a la versión real, según Xataca.

Pero eso no es todo, pues al no contar con el respaldo de Meta, el modo de WhatsApp tiene riesgos que para los expertos pueden ser de malware o virus, al igual que la posible violación de los términos y condiciones que tiene la app oficial del teléfono verde.

Inclusive, Computer Hoy agrega que el usuario que tiene WhastApp Plus en su celular puede perder su cuenta en WhatsApp de manera temporal o definitiva. Así mismo, se debe evitar conversar con las personas que prefieren dar uso a la alternativa que es “poco confiable” para muchos de los seguidores de la vanguardia en materia de tecnología.

¿Qué pasa cuando se interactúa con un usuario que tiene WhatsApp Plus?

Lo primero que se debe aclarar es que todo usuario que tiene instalada la versión oficial de WhatsApp en su dispositivo móvil cuenta con las mismas opciones, ya sea para el sistema operativo Android o iOS. El blog oficial de WhatsApp indica que los datos que se registran en las conversaciones son protegidos, además existe la posibilidad de borrar o enviar los mensajes con condiciones específicas.

No obstante, quienes le dan uso a WhatsApp Plus no se ajustan a las mismas condiciones del aplicativo oficial del teléfono verde. Por lo tanto, cuando los usuarios de Plus reciben mensajes en la conversación del chat, ya sean de audio o texto, pese a que la persona que envía la misiva decide eliminar algo, los datos quedan registrados tal cual.

En consecuencia, si el contenido del mensaje resulta ser un documento confidencial o un mensaje incorrecto, aunque se elimina en WhatsApp, en la alternativa de Plus se puede observar sin problema alguno; de hecho, hay casos en los que parejas sentimentales optan por tener este aplicativo, bajo su propia responsabilidad.

Sumado a todo lo dicho, los expertos precisan que las conversaciones no permanecen “cifradas de extremo a extremo”, ya que las dos partes no utilizan el mismo servicio de mensajería instantánea. En resumen, aquellos que interactúan con usuarios que tengan WhatsApp Plus están expuestos a que el material que comparten, incluso en las historias, pueda llegar a manos de terceros.