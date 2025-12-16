Tecnología

¿Qué significa ‘Slop’? El termino que el diccionario Merriam-Webster seleccionó como la palabra del 2025

Una palabra en inglés logró resumir una sensación cada vez más común entre quienes navegan a diario por internet.

David Alejandro Rojas García

17 de diciembre de 2025, 4:10 a. m.
La sobreabundancia de contenido automático encontró una forma sencilla de ser nombrada en 2025.
La sobreabundancia de contenido automático encontró una forma sencilla de ser nombrada en 2025. Foto: Getty Images/Connect Images

El diccionario Merriam-Webster dio a conocer su elección anual y para 2025, la palabra que se llevó el protagonismo fue ‘slop’.

Es un término que se ha adaptado a la actualidad, su significado ha evolucionado con los años, reflejando la transformación de nuestra relación con la información en línea y la tecnología que la produce.

Según el presidente de la editorial, la palabra del año captura una sensación compartida por muchas personas que interactúan diariamente con el universo digital: la sobrecarga de contenidos que carecen de sustancia o valor real.

‘Slop’ tenía otro significado

Originalmente, ‘slop’ hacía referencia a la mezcla blanda que comían los cerdos o al lodo húmedo, sin embargo, su uso se ha trasladado al mundo digital en donde Merriam-Webster lo define como:

“Contenido digital de baja calidad que se produce generalmente en cantidad mediante inteligencia artificial”, señala Merriam Webster.

La redefinición del término pone en evidencia la saturación de publicaciones genéricas en redes sociales y medios digitales.
El nuevo significado de ‘slop’ refleja la expansión de materiales creados en masa con ayuda de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Este cambio hace notar un fenómeno creciente en la saturación de material genérico en redes sociales y medios digitales, creado más por volumen de inteligencia artificial que por valor.

La popularidad del término también coincide con debates sobre la automatización y la ética del uso de la IA en la producción de información.

Lo que antes era una simple palabra del diccionario, ahora tiene como significado una alerta sobre los riesgos de priorizar cantidad sobre calidad en el contenido que consumimos a diario.

‘Poliamor’, ‘cisgénero’ y ‘nueva normalidad’: estas son las palabras que la RAE aceptó oficialmente

Latinoamérica y la oportunidad de apostar por lo auténtico

Para emprendedores tecnológicos de la región, la llegada de ‘slop’ a la cima de las búsquedas es una llamada de atención. La tendencia refuerza la necesidad de generar experiencias digitales auténticas y contenidos que realmente conecten con el público, en lugar de depender únicamente de la producción automática.

La educación se encuentra ante una bifurcación frente a la IA.
Para los proyectos tecnológicos, la calidad vuelve a posicionarse como un factor clave frente a la producción masiva. Foto: Getty Images

Comprender cómo los usuarios perciben la información genérica permite a las marcas construir reputaciones sólidas, definir estrategias de marketing efectivas y aplicar la tecnología de manera responsable.

