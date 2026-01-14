Tecnología

Si tiene pilas gastadas en casa, posee un tesoro: así puede reciclarlas

En muchos hogares, las pilas usadas se acumulan sin que se conozca su posible reaprovechamiento.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 12:50 a. m.
Lo que suele terminar en la basura puede tener una utilidad inesperada dentro del hogar.
Lo que suele terminar en la basura puede tener una utilidad inesperada dentro del hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto

En casi todos los hogares hay un cajón donde terminan las pilas que ya no sirven para el control remoto, el reloj o los juguetes. Muchas veces se quedan allí por meses, sin un destino claro, o se desechan sin pensar demasiado en su impacto.

Lo que pocos saben es que esos pequeños cilindros pueden tener una segunda vida dentro del mismo hogar, sin complicaciones ni conocimientos técnicos. Con un poco de creatividad, las pilas descargadas pueden transformarse en objetos decorativos y, de paso, convertirse en una herramienta para promover el cuidado del medio ambiente.

Antes de reutilizarlas: qué pilas sí y cuáles no

No todas las pilas son aptas para manualidades. Aquellas que presentan corrosión, manchas blancas, fugas o deformaciones deben descartarse de inmediato en puntos de recolección especializados. En cambio, las que están descargadas pero conservan su forma intacta pueden aprovecharse sin problema para proyectos sencillos.

No todas las pilas deben desecharse de inmediato si aún conservan buen estado físico.
La creatividad permite dar una segunda vida a materiales que parecían inservibles. Foto: Getty Images

Estos objetos contienen materiales como zinc, manganeso y níquel, componentes que suelen perderse cuando se desechan de manera inadecuada. Además, al evitar que terminen en la basura común, se reduce el riesgo de que sustancias contaminantes lleguen al suelo o al agua. Reutilizarlas en casa no solo alarga su vida útil, también ayuda a generar hábitos más responsables con el entorno.

Tecnología

Por primera vez en su historia, la Nasa activa una evacuación médica en plena misión orbital

Tecnología

La canción de Yeison Jiménez que está marcando la tendencia en Spotify: Top 50 Colombia

Tecnología

Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

Tecnología

Si el wifi es más lento que el cable: haciendo esto podría mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión a internet

Tecnología

Elon Musk contraataca a Irán, nueva decisión crucial satelital: “Starlink ha sido crucial”

Tecnología

No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

Tecnología

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

Tecnología

Adiós a los aparatos electrónicos como los conocemos: descubrimiento podría cambiar “miles de millones de dispositivos”

Tecnología

La forma correcta de desechar las pilas descargadas; tirarlas a la basura podría tener graves consecuencias

Tecnología

Deje de pegarle al control remoto del TV: este truco poco conocido le dirá si las pilas aún tienen carga

Su forma alargada y su acabado metálico las convierten en piezas interesantes desde lo visual, ideales para crear adornos con un estilo moderno o industrial.

Europa cambiará para siempre el negocio de los carros: nuevas reglas para fabricación y exportación, ¿cuándo comenzarán a regir?

Ideas fáciles para darles una segunda vida en casa

Una de las formas más simples y llamativas de reutilizar pilas es a través de manualidades decorativas. No se necesita experiencia previa ni materiales costosos, solo pegante, algunos palitos de bálsamo y un poco de imaginación.

Evitar que ciertos desechos contaminen el entorno empieza con decisiones tomadas en casa.
Transformar residuos en elementos decorativos es una práctica cada vez más común. Foto: Getty Images

Una opción muy popular es crear un muñeco o robot básico, perfecto para decorar un escritorio o como actividad escolar. Para hacerlo, se pueden unir dos o tres pilas en posición vertical para formar el cuerpo. Los brazos y las piernas se elaboran con palitos de bálsamo pegados a los lados, mientras que la cabeza puede ser una pila más pequeña o una tapa reciclada. Los detalles del rostro, como los ojos, se añaden con marcador o adhesivos.

Una alternativa simple es hacer un soporte tipo caballete combinando palitos de bálsamo, cinta y pilas descargadas: dos palitos se colocan en forma de “V” para el respaldo y se aseguran con cinta, mientras que una o dos pilas se fijan en la parte inferior como peso y apoyo; luego, se añade un palito horizontal al frente para sostener el celular y, si se desea mayor firmeza, se refuerza con otro palito en diagonal, logrando un soporte estable y fácil de armar.

Este tipo de proyectos no solo resulta entretenido, también sirve para sensibilizar sobre el reciclaje desde casa. Cada figura terminada se convierte en una excusa para contar su historia y explicar por qué es mejor reutilizar antes que desechar.

Más de Tecnología

Astronauta de la NASA Mike Fincke, al cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, a la astronauta de la NASA Zena Cardman y a la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui.

Por primera vez en su historia, la Nasa activa una evacuación médica en plena misión orbital

Las pilas descargadas siguen siendo uno de los residuos más comunes en las casas.

Si tiene pilas gastadas en casa, posee un tesoro: así puede reciclarlas

El público colombiano impulsa un tema de Yeison Jiménez entre los más reproducidos.

La canción de Yeison Jiménez que está marcando la tendencia en Spotify: Top 50 Colombia

La nueva entrega de High On Life confirma cuándo llegará al ecosistema de Nintendo.

Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

Este sencillo hábito es el primer paso que los usuarios deberían aplicar cuando surgen problemas de interferencia en el servicio.

Si el wifi es más lento que el cable: haciendo esto podría mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión a internet

La censura digital impuesta por Teherán enfrenta límites ante el avance de redes satelitales independientes.

Elon Musk contraataca a Irán, nueva decisión crucial satelital: “Starlink ha sido crucial”

La decisión de limitar asistentes de terceros modificó por completo el panorama de la IA en WhatsApp.

No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

YouTube Premium es una versión paga de la plataforma.

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

Los videojuegos requieren de una buena conexión a internet para no tener interrupciones.

Estrenos imperdibles de la semana: los nuevos videojuegos que llegan a PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

Seguirá siendo un objeto observable con binoculares o telescopios pequeños bajo cielos oscuros.

El cometa Wierzchos regresa al cielo y promete un espectáculo astronómico en 2026: esta es la fecha para observarlo

Noticias Destacadas