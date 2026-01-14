Si tiene pilas gastadas en casa, posee un tesoro: así puede reciclarlas

En casi todos los hogares hay un cajón donde terminan las pilas que ya no sirven para el control remoto, el reloj o los juguetes. Muchas veces se quedan allí por meses, sin un destino claro, o se desechan sin pensar demasiado en su impacto.

Lo que pocos saben es que esos pequeños cilindros pueden tener una segunda vida dentro del mismo hogar, sin complicaciones ni conocimientos técnicos. Con un poco de creatividad, las pilas descargadas pueden transformarse en objetos decorativos y, de paso, convertirse en una herramienta para promover el cuidado del medio ambiente.

Antes de reutilizarlas: qué pilas sí y cuáles no

No todas las pilas son aptas para manualidades. Aquellas que presentan corrosión, manchas blancas, fugas o deformaciones deben descartarse de inmediato en puntos de recolección especializados. En cambio, las que están descargadas pero conservan su forma intacta pueden aprovecharse sin problema para proyectos sencillos.

La creatividad permite dar una segunda vida a materiales que parecían inservibles. Foto: Getty Images

Estos objetos contienen materiales como zinc, manganeso y níquel, componentes que suelen perderse cuando se desechan de manera inadecuada. Además, al evitar que terminen en la basura común, se reduce el riesgo de que sustancias contaminantes lleguen al suelo o al agua. Reutilizarlas en casa no solo alarga su vida útil, también ayuda a generar hábitos más responsables con el entorno.

Su forma alargada y su acabado metálico las convierten en piezas interesantes desde lo visual, ideales para crear adornos con un estilo moderno o industrial.

Ideas fáciles para darles una segunda vida en casa

Una de las formas más simples y llamativas de reutilizar pilas es a través de manualidades decorativas. No se necesita experiencia previa ni materiales costosos, solo pegante, algunos palitos de bálsamo y un poco de imaginación.

Transformar residuos en elementos decorativos es una práctica cada vez más común. Foto: Getty Images

Una opción muy popular es crear un muñeco o robot básico, perfecto para decorar un escritorio o como actividad escolar. Para hacerlo, se pueden unir dos o tres pilas en posición vertical para formar el cuerpo. Los brazos y las piernas se elaboran con palitos de bálsamo pegados a los lados, mientras que la cabeza puede ser una pila más pequeña o una tapa reciclada. Los detalles del rostro, como los ojos, se añaden con marcador o adhesivos.

Una alternativa simple es hacer un soporte tipo caballete combinando palitos de bálsamo, cinta y pilas descargadas: dos palitos se colocan en forma de “V” para el respaldo y se aseguran con cinta, mientras que una o dos pilas se fijan en la parte inferior como peso y apoyo; luego, se añade un palito horizontal al frente para sostener el celular y, si se desea mayor firmeza, se refuerza con otro palito en diagonal, logrando un soporte estable y fácil de armar.

Este tipo de proyectos no solo resulta entretenido, también sirve para sensibilizar sobre el reciclaje desde casa. Cada figura terminada se convierte en una excusa para contar su historia y explicar por qué es mejor reutilizar antes que desechar.