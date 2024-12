Snapchat ha introducido un nuevo apartado en la plataforma con el que busca potenciar la viralidad de los contenidos creados por los propios usuarios, con la particularidad de que pagará a los responsables de aquellos que consigan mejor rendimiento.

Los ‘Destacados‘ de Snapchat buscan ayudar a los usuarios a "descubrir los Snaps más divertidos que ha creado la comunidad", y compartirlos con sus contactos, "tanto de dentro como de fuera" de la plataforma, como ha informado Snap en su blog.

La función, no obstante, no permite comentar la publicación dentro de Snapchat ni enviar mensajes a los creadores si estos son usuarios privados, algo que sí ocurre con otros formatos similares de plataformas como TikTok, Instagram o Twitter. Sin embargo, sí se podrán indicar los que más gustan.

Una peculiaridad que acompaña a ‘Destacados‘ es que la compañía repartirá cada día un millón de dólares entre los usuarios cuyos contenidos funcionen bien. Pero deben cumplir una serie de pautas establecidas por Snap y ser mayores de 16 años.

Para optar a una remuneración, primero los usuarios tienen que solicitar participar en este programa y recibir posteriormente una validación del equipo de Snapchat, como ha informado un representante a Mashable.

La compañía no ha especificado qué significa que un Snap funcione bien, sino que variará según lo que sobresalga cada día. Además, los contenidos no mostrarán contadores de visitas, o al menos no se verán de forma pública.

La compañía ha informado que ‘Destacados‘ ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia, y "próximamente" llegará a más países.

Entre tanto, recientemente se conoció que Facebook es la red social que más ingresos percibe por cada usuario, con un total de US$7,89 y se coloca muy por delante de sus competidores como Twitter, Snapchat y Pinterest, según revelan los resultados económicos del tercer trimestre.

El ARPU, siglas de Average Revenue Per User o ‘ingresos medios por usuario‘, es el indicador que utilizan las compañías con un elevado número de usuarios y se usa para determinar cuántos ingresos obtienen por usuario.

En el caso de Facebook, los ingresos por usuario son de US$7,89, los mayores entre las redes sociales, que además crecen respecto al segundo trimestre de 2020 (US$7,05), como apuntan los resultados económicos de la compañía en el tercer trimestre.

El resto de redes sociales se encuentran muy por detrás de los datos de Facebook en sus ingresos por cada usuario. Snapchat logra un total de US$2,73 por cada uno de sus usuarios, un 28% más que el año pasado, como recogen sus resultados económicos del tercer trimestre.

Europa Press