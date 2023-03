Snapchat lanza novedades para limitar el contenido sensible que ven los menores

En la tarde de este miércoles Snap informó que recientemente ha ampliado las herramientas que ofrece a los padres en el ‘Centro Familiar’ con nuevas restricciones para el contenido que pueden ver los menores en la red social Snapchat, y ha anunciado que trabaja en novedades para el ‘chatbot’ My AI.

En este mismo sentido, ‘Centro Familiar’, opción que está disponible desde el año pasado, es un espacio que reúne las herramientas de control parental de Snapchat y con las cuales les permiten a los padres, tutores y personas responsables saber con quién están chateando los menores de edad sin invadir su privacidad.

Ilustración del logo de Snapchat. (Photo illustration by Justin Sullivan/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ahora bien, se supo que desde este miércoles ha incorporado una novedad, denominada ‘Controles de Contenido’, con la que los adultos podrán limitar el tipo de contenido que los menores pueden ver en la red social, como ha informado la compañía en una nota de prensa.

En concreto y asimismo, esta función les permitirá a los responsables de los menores filtrar las historias o los videos en Spotlight de medios o creadores que puedan haber sido identificados como sensibles o sugerentes. Para habilitar la herramienta, es necesario que estas personas tengan configurado el ‘Centro Familiar’ con su hijo adolescente.

Cabe recordar que Snap también está desarrollando herramientas del ‘Centro Familiar’ para My AI, el ‘chatbot’ experimental impulsado por inteligencia artificial recientemente añadido a la aplicación.

La red social anuncia la integración de ChatGPT - Foto: SNAPCHAT

Por otra parte, la compañía ha compartido sus ‘Lineamientos de Contenido’, un conjunto de pautas que delimitan el tipo de contenido que está permitido, el que es elegible para compartirse con grandes audiencias y el que se considera sensible y puede restringirse.

ChatGPT estará ahora en Snapchat

A finales de febrero la aplicación de mensajería Snapchat informó el lanzamiento de My AI, un nuevo ‘chatbot’ que ejecuta la última versión de la tecnología ChatGPT de OpenAI y que ha personalizado para su plataforma.

Cabe recordar que ChatGPT es una tecnología entrenada para mantener una conversación en texto que se basa en el modelo de lenguaje GPT 3.5 y tiene capacidad para generar y enlazar conceptos e ideas, así como para recordar conversaciones, lo que podría ser un riesgo para las redes sociales en general, ya que este chatbot llegaría a tener la capacidad de responder por los usuarios como si fueran ellos mismos.

ChatGPT se integra a Snapchat - Foto: Future Publishing via Getty Imag

Ahora bien, la red social señaló que puso a disposición de los suscriptores de Snapchat+ una funcionalidad experimental llamada My IA, que ejecuta ChatGPT. Se trata de una tecnología que puede “recomendar ideas de regalos, planear una excursión de senderismo o sugerir recetas para cenar”.

Asimismo, Snapchat agregó que se le puede atribuir un nombre y personalizar el fondo de pantalla del ‘chat’ y ha advertido que “como todos los ‘chatbots’ con IA, My IA es propenso a las alucinaciones y se le puede engañar para que diga cualquier cosa”.

Por otra parte, la compañía ha indicado que todas las conversaciones con esta IA se almacenarán y podrán ser revisadas para mejorar la experiencia del producto, por lo que ha recomendado no compartir secretos con ella “ni confiar en sus consejos”.

Con ello, reconoció que, aunque esta tecnología está diseñada para evitar información sesgada, incorrecta, perjudicial o engañosa, se pueden producir errores.

*Con información de Europa Press.