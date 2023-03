¿Qué es lo primero que falla en un teléfono celular antes de dañarse?

Los dispositivos móviles son una herramienta importante para la ejecución de tareas del día a día, porque permiten mantener la comunicación de las personas por medio de llamadas y mensajes de texto.

Del mismo modo, con el avance tecnológico, las marcas ha innovado en las funciones de los celulares y ahora se disponen de diferentes aplicaciones que aportan al entretenimiento de su usuario; sin embargo, para mantenerlo en buen estado es importante tener en cuenta varios cuidados.

Entre tanto, se estima que la durabilidad de un teléfono celular es de mínimo 12 meses y hasta 4 o 5 años, si se mantiene en las mejores condiciones; pero aun así, se pueden presentar distintos problemas en su funcionalidad a los que se debe prestar atención.

Por esta razón, el portal web Zurich da a conocer las primeras averías que se pueden presentar en un celular y cómo solucionarlas:

El teléfono no carga

Uno de los problemas más comunes es que el dispositivo celular no carga o carga lento, ya sea porque un problema en el cargador o en el celular. Ante este problema, lo primero que se debe comprobar es si el cable del cargador está roto o no. También es importante probar en otro dispositivo el cargador y así poder determinar el origen de la avería.

Uno de los problemas más comunes es que el dispositivo celular no carga o carga lento - Foto: Getty Images/iStockphoto

No se puede descargar apps en Google Play

Además de iniciar una falla en la pantalla del celular, es probable que en algunos casos no se permita descargar aplicaciones de Google Play debido a problemas en la última actualización de Android. Para ello, lo primero que se debe hacer es comprobar que realmente haya una conexión a Internet activa. En caso de que esta no sea la razón, una opción es la memoria caché, por lo que es recomendable borrar para ver si ese es el origen del problema. También, es importante reiniciar el equipo para comprobar nuevamente esta opción.

No poder conectarte a una red wifi

Otro problema frecuente en los celulares es no poderse contar a ninguna red wifi, lo que puede limitar muchas de las funciones del celular. De este modo, lo primero que se debe hacer es reiniciar el router de wifi y luego apagar e iniciar nuevamente. En caso de que esto no haya funcionado, se deberá también reiniciar el celular para así comprobar la conexión.

Es importante comprobar la conexión wifi cuando se requiere utilizar Internet en un celular. - Foto: Getty Images

El móvil no detectar la tarjeta SIM

Uno de los problemas mayores que se puede detectar en un celular es que no lea la tarjeta SIM. Principalmente, esto sucede porque la tarjeta no está bien ubicada o porque tiene algún tipo de suciedad, por lo que se debe retirar y limpiar correctamente. Si esto no funciona, se tiene la opción de cambiar la tarjeta SIM con el operador.

El teléfono no suena

Aunque parezca raro, esto puede suceder en algunos dispositivos. Lo primero que se debe hacer es comprobar si el dispositivo está en modo avión o en silencio. Si este no es el caso, es importante llevar el dispositivo a una revisión.

La falta de sonido de los celulares es otro problema muy común. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Es mejor cargar el celular en ‘modo avión’?

Existen muchos mitos y realidades sobre las maneras correctas e incorrectas de cargarlos. Por ejemplo, uno de los más comentados es que si se activa el ‘modo avión’ el dispositivo cargará de forma más rápida.

De acuerdo con el portal Dinero en Imagen al activar este apartado, el dispositivo móvil no hará más lento el proceso de carga, debido a que se apaga la recepción de los radios transmisores.

No obstante, pruebas realizadas por CNET, este método solo ahorra entre el 4 y 11 minutos de espera para que cargue al 100 por ciento.

La mayoría de personas concuerdan en que un buen celular debe tener un alto rendimiento de su batería. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra pregunta muy común entre los usuarios, es la de si hay algo malo con mantener encendido el ahorro de la batería del celular.

Por lo general, el método puede activarse de manera automática, si la persona lo configura cuando el aparato realiza la alerta de que la batería se encuentra en menos del 20, 15 o 10 %. Sin embargo, ese no es un impedimento para que, pese a que el teléfono inteligente se encuentre con carga, se le active el ahorro.

Los conocedores del tema y reparadores técnicos en arreglos de celulares dicen que primero es importante comprender que, en la mayoría de casos, lo que hace el modo ahorro de batería es desactivar varias funciones, animaciones, redes y apps para que el consumo energético disminuya.

Portales como Xataka detallan que esta alternativa suele restringir las redes 5G, controlar el brillo de la pantalla y algunas aplicaciones no pueden utilizar la conexión a internet. Por ende, la experiencia de usuario (UX) puede no ser la mejor. Incluso, los expertos no descartan que al truncarse los procesos del teléfono celular, se puede ver comprometido el rendimiento general del aparato tecnológico.