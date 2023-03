Existen un par de trucos para no quedarse incomunicado por la falta de energía.

¿Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz en la casa?

Actualmente, los teléfonos inteligentes representan mucho más que un equipo para hacer o recibir llamadas, pues hoy en día permiten navegar en internet, chatear, crear o compartir contenidos en redes sociales, comprar artículos y hasta pagar las facturas o los servicios públicos. Sin embargo, la carga de batería sigue siendo un tema que genera preocupación.

Pese a que los celulares modernos cuentan con baterías de gran capacidad, carga inteligente y sistemas de carga rápida, sus usuarios siguen teniendo una gran preocupación por la duración que tiene la batería. Por esta razón, las personas suelen tener cierta obsesión con el porcentaje de energía que le queda a su teléfono, en especial cuando están en áreas donde no pueden cargar el equipo.

Dicha situación se hace más compleja cuando se produce una falla en el servicio de energía y el usuario queda al interior de un sitio en donde no hay luz. No obstante, existen un par de acciones que se pueden aplicar para poder recargar la batería del equipo, pese a que no haya electricidad en casa o en el lugar en el que se encuentre la persona.

¿Cómo cargar la batería de un smartphone cuando se va la luz?

Cargar el smartphone con el carro

Durante el corte del servicio de energía en una casa, el usuario puede acudir a la batería de su automóvil como un recurso para transferir energía a su teléfono inteligente. Solo es necesario emplear un cable USB para conectar el teléfono inteligente a un puerto que tenga el vehículo.

Pero es importante tener presente que al utilizar este método el teléfono podría necesitar de un par de horas para poder tener una carga del 100 %, debido a que la batería del automóvil maneja el mismo amperaje que las tomas de corriente de una casa.

De manera que este recurso puede no es una buena alternativa si el usuario pretende tener una carga completa en poco tiempo.

Usar una batería externa

Las baterías externas o ‘power bank’ representan un recurso sumamente útil para recargar varios teléfonos en momentos en que el usuario no cuenta con una fuente de energía eléctrica.

Actualmente, este tipo de dispositivos cuentan con la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía y gracias a ello es posible conectar varios teléfonos para recargarlos de manera simultánea. De hecho, ese recurso también puede ayudar a darle energía un PC portátil o una tablet.

Por esta razón, es aconsejable mantener dichas baterías con la máxima capacidad de carga, debido a que la energía se conservará almacenada por un periodo de dos a cuatro meses. De manera que las ‘power bank’ pueden ser un artículo de utilidad en una situación de emergencia.

Emplear la tecnología de carga reversible

Existen algunos teléfonos Android que cuentan con la función de carga inversa y, gracias a este recurso, un teléfono puede transferir su energía a otro dispositivo mediante un cable o con la tecnología de carga inalámbrica.

Con esta opción, el usuario puede otorgarle energía de su celular a otro equipo, para así mantener una comunicación con sus contactos sin mayor dificultad.

¿Cómo cargar correctamente un teléfono para la batería dure más tiempo?

No dejar el celular cargando conectado toda la noche

Es un error dejar el dispositivo conectado a una fuente de energía por toda una noche. Esto se debe a que una buena parte de los teléfonos cuentan con un sistema de seguridad que corta el flujo de energía hacia su batería cuando esta se encuentra plenamente cargada. En consecuencia, al llegar al 100 % el dispositivo empieza a consumir la electricidad de su pila.

Pero cuando el smartphone permanece varias horas conectado a una fuente de electricidad, el equipo termina entrando en un círculo vicioso de recarga permanente. Dicha situación se produce porque el celular comenzará a recuperar energía del tomacorriente cada vez que su carga baje al 99 % y nuevamente cerrará ese flujo de electricidad al tener el 100 %.

Dicho ciclo de recarga acelera el desgaste de las celdas de poder junto a la vida útil de la batería, lo cual hará que eventualmente pierda su capacidad de conservar por mayor tiempo la energía que almacena.

No usar el equipo mientras se carga

Se recomienda no utilizar el celular durante los 10 primeros minutos de la carga, pues este hábito puede hacer que la recarga tome más tiempo y que la calidad de la carga no sea óptima.

De acuerdo con las características de la batería y su sistema de carga rápida, es posible que la temperatura del dispositivo se eleve cuando este se conecta a una toma eléctrica, cuando esta situación ocurra también es recomendable no usar el equipo debido a que esta práctica puede generar un sobre calentamiento que podría dañar el procesador y la batería.

Siempre usar el cargador original

Generalmente, los teléfonos inteligentes cuentan con una capacidad de carga recomendada por sus fabricantes, dicha capacidad puede variar dependiendo el amperaje y los vatios que pueda soportar la batería.

Por esa razón es crucial emplear siempre el cargador original del celular o utilizar una opción aprobada por el fabricante, para así impedir un posible un sobrecalentamiento o forzar la batería a un desgaste mayor.