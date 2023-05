Temblor en Colombia: ¿Por qué su celular no recibió la alerta de emergencia de sismo de Google?

En la madrugada de este domingo 14 de mayo, aproximadamente a la 1:04 a.m., se registró un fuerte movimiento sísmico en Colombia. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del temblor se produjo en el municipio de Acacias, Meta y tuvo magnitud de 5,0 junto a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Dicho movimiento telúrico fue sentido en diferentes zonas del país, especialmente en varios municipios del departamento del Meta, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, por ello varias personas acudieron a las redes sociales para manifestar que el sitio en donde se encontraban se sacudió con gran fuerza.

Acá en Acacias Meta Fuerte el #Temblor de día de las Madres @sgcol pic.twitter.com/MmomjjZDl5 — Hernán Augusto Roldán B. (@chavoroldan_21) May 14, 2023

De igual manera, varios usuarios de Twitter compartieron tweets indicando que habían sido despertados por la alerta de Google que emitió su celular, la cual se generó minutos antes de que se llegara a sentir el movimiento sísmico.

La alerta de Google volvió a servir muy bien. #Sismo pic.twitter.com/TFYejjpTk3 — Camilo Gómez Cárdenas 🌻💚 (@soycamilogomez) May 14, 2023

En dicha notificación los usuarios de teléfonos Android recibieron una alerta informativa sobre el movimiento telúrico, junto a información sobre dicho evento. Además, se ofrecían recomendaciones de seguridad para reaccionar adecuadamente ante una emergencia, junto a una serie de recomendaciones preventivas ante una posible réplica del sismo.

Alerta de sismo de Google para celulares Android. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Este sistema de alertas de terremotos es servicio gratuito que Google en todo el mundo, puesto que su principal objetivo es ayudar a los usuarios a reaccionar con tiempo ante un temblor, terremoto, posible inundación u otro tipo situación que represente un peligro para las personas.

Pero al tratarse de una función que opera en casos de emergencia, es una herramienta generalmente se activa de forma automática.

Pese a que el sistema de alertas de emergencia de Google es una funcionalidad que ya no es una novedad para los usuarios de smartphones en Colombia, debido a que en los últimos se han registrado varios temblores que son reportados por esa herramienta. Para algunas si fue una gran sorpresa que su equipo no emitiera dicha notificación, considerando que se trató de un movimiento sísmico que fue sentido en varias zonas del país.

¿Por qué su celular no recibió la alerta de emergencia?

En primer lugar, es importante precisar que dicho sistema de alertas es una característica exclusiva para teléfonos que utilizan Android, debido a que se trata de una funcionalidad que fue implementada por Google, hace varios meses, mediante una actualización en su sistema operativo para dispositivos móviles.

Por lo tanto, los habitantes de Colombia que posean iPhone no tuvieron la oportunidad de recibir la alerta generada por los servicios de Google, debido a que los teléfonos inteligentes de Apple cuentan con iOS el cual es un sistema operativo que cuenta con funciones diferentes a las que ofrece Android.

Así las cosas, los usuarios iPhone en Colombia no tuvieron la oportunidad de recibir en su celular una notificación que les ayudara a estar alerta ante el sismo que se produjo este domingo en horas de la madrugada.

Interfaz de iOS en un iPhone. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

No obstante, también existe la posibilidad de que un usuario Android no haya recibido la alerta porque previamente ha desactivado dicha función o porque el teléfono no está debidamente actualizado y por ello el equipo aún no cuenta con esa característica.

De manera que es recomendable acceder a la configuración del dispositivo para verificar si existen actualizaciones pendientes para el sistema operativo y de ser así ejecutar de inmediato el proceso de actualización.

En caso de que el smartphone se encuentre actualizado, habrá que proceder a revisar si ha sido desactivada la función de alertas de emergencia de Google.

¿Cómo activar o desactivar la alerta de terremotos de Google?

Para corroborar que la herramienta se encuentre activada en el teléfono, es necesario seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a la ‘configuración’ del teléfono

Buscar e ingresar a la opción ‘Seguridad y emergencia’

Seleccionar en el menú la función ‘Alertas de sismos’

Activar la funcionalidad en caso de que el interruptor se encuentre apagado

Configuración de alerta de sismo de Google - Foto: Captura de pantalla / Semana

Una vez realizados estos pasos, en pantalla se indicará que la funcionalidad de ‘Alertas de sismos’ ha quedado activada.