Tenga cuidado: estas son las principales modalidades de estafa dirigidas a los adultos mayores

En la actualidad, los adultos mayores son uno de los principales blancos de los ciberdelincuentes.

Estos sujetos se aprovechan de aspectos como la brecha tecnológica para idear estafas sofisticadas y robar dinero y datos personales.

De acuerdo con Kaspersky, compañía dedicada a la seguridad informática, entre las estafas mas comunes se encuentran, en primer lugar, las llamadas falsas de supuestos empleados bancarios.

En esta modalidad, una persona llama por teléfono haciéndose pasar por un trabajador del banco y afirma que “se detectó una clonación de tarjeta o una actividad sospechosa en la cuenta. Luego, solicita datos personales, contraseñas o códigos de seguridad enviados por mensaje. El objetivo es obtener acceso a las cuentas bancarias para vaciarlas”, señala la compañía.

Otra forma de estafa a los adultos mayores es haciéndoles promesas engañosas de premios o bonos en redes sociales.

"A través de anuncios o publicaciones en plataformas como Facebook, los estafadores ofrecen premios, ayudas económicas o recompensas que supuestamente otorgan instituciones reconocidas. Al hacer clic en estos enlaces, la víctima es redirigida a sitios falsos donde se solicita información confidencial que luego es utilizada para cometer fraudes", agrega Kaspersky.

Adicionalmente, los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para engañar a sus víctimas. “Crean audios (deepvoice) o videos (deepfakes) en los que imitan la voz o la imagen de una persona famosa o alguna autoridad promocionando “productos milagro” o medicamentos. Estos materiales se usan para difundir información falsa o vender mercancías cuyo único fin es estafar a los compradores", subraya esta compañía.

Otro tipo de estafas peligrosas, de acuerdo con la compañía Eset, apelan a la soledad de las personas mayores, mediante engaños románticos. Para ello, los delincuentes establecen relaciones afectivas falsas a través de plataformas digitales o redes sociales, en las que se aprovechan de la confianza para pedir dinero ante supuestas emergencias.

Lo mismo ocurre con las estafas de “el familiar en apuros”, donde se realizan llamadas suplantando a familiares que piden transferencias urgentes de dinero, subraya Eset. Por otra parte, también abusando de su confianza, los ciberdelincuentes les convencen de realizar inversiones fraudulentas.

Recomendaciones

Para evitar ser víctima de los delincuentes, se recomienda, en primer lugar, desconfiar de correos y mensajes sospechosos.

En ese sentido, no se deben abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

Otra sugerencia importante es verificar la identidad de quien llama o envía un mensaje. “Confirme la identidad de quienes lo contacten, especialmente si le piden dinero o información personal. Si cree que la solicitud u oferta no es legítima, contacte a la empresa por un canal oficial. Si alguien dice ser un familiar, haga una pregunta específica que solo él pueda responder. Si aún tiene dudas, verifique con otro familiar su paradero y circunstancias”, asegura Norton, empresa de seguridad informática.