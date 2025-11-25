Se disparó una modalidad de estafa en Colombia que apunta al Black Friday 2025: expertos dijeron 5 puntos para no caer

El Black Friday está a solo unos días, pues este viernes, 28 de noviembre, de 2025 llegará con descuentos en todo tipo de productos, sin embargo, mientras se espera para aprovechar las promociones, especialistas advierten que los estafadores también intensifican sus acciones y alertan sobre una modalidad que ha aumentado de forma significativa en Colombia.

Un aumento preocupante de engaños en línea

Colombia figura hoy entre las naciones latinoamericanas donde más se registra la suplantación digital, también conocido como phishing, una táctica que consiste en hacerse pasar por entidades legítimas para obtener datos personales y financieros, lo preocupante es que este tipo de fraude representa el 32 % de los incidentes de ciberseguridad reportados en el país, según cifras de ESET.

Según datos de ESET, Colombia concentra uno de los porcentajes más altos de suplantación digital en la región. | Foto: ADOBE STOCK/ GETTY IMAGES

La presión por comprar rápido, la avalancha de anuncios y el uso extendido de pagos electrónicos se convierten en el terreno ideal para que los estafadores actúen.

La empresa de protección digital OlimpIA: “7 de cada 10 organizaciones han sido víctimas de un ataque de seguridad digital; las fechas de alto consumo como el Black Friday elevan de forma significativa el riesgo de estafas dirigidas a usuarios y comercios”.

Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el ticket promedio de compra en el Black Friday pasado superó los 400.000 pesos, una cifra que vuelve aún más atractivo este periodo para los grupos dedicados al robo de información.

Puntos para ser víctima de estafas de phising en el Black Friday

OlimpIA compartió 5 puntos para evitar ser víctima de este tipo de fraudes, en las cuales se encuentran:

La compañía tecnológica OlimpIA presentó varias pautas esenciales para identificar y evitar engaños en línea. | Foto: Getty Images

Ingresar siempre por la página oficial: Es preferible escribir directamente la dirección del comercio en el navegador y evitar links recibidos por mensajes de texto, correos o redes sociales.

Usar redes de internet confiables: Las compras no deberían hacerse por redes de internet público, lo más seguro es utilizar WiFi del hogar o los datos móviles personales para prevenir la intercepción de datos.

Dudar de las promociones exageradas: Descuentos imposibles o mensajes que exigen actuar de inmediato suelen ser herramientas para engañar.

Optar por métodos de pago confiables: “utilice PSE, PayPal o pasarelas verificadas”, comparte la entidad, además, no es recomendable proporcionar datos bancarios en enlaces desconocidos o que soliciten instalar aplicaciones ajenas.

Habilitar la verificación de identidad: Activar la autenticación en dos pasos, incluyendo validación biométrica, añade una capa adicional de protección.