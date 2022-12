Truco de WhatsApp para saber cómo lo tienen guardado sus contactos

WhatsApp se ha convertido en la herramienta de comunicación más importante en todo el mundo, ya que a través de ella se puede realizar llamadas, enviar mensajes de todo tipo, como, por ejemplo, fotografías, videos, documentos o texto.

No obstante, en muchas ocasiones los usuarios en algún momento se preguntan cuál es el nombre o el apodo que utilizan las demás personas para guardarlo en los respectivos teléfonos.

Cabe mencionar que la manera más sencilla para averiguar, es revisando la lista de contactos en su dispositivo móvil. No obstante, también se pueden realizar los siguientes pasos para conseguir dicho objetivo.

¿Cómo saber cómo lo tienen guardado sus contactos?

Ingresar a WhatsApp.

Acto seguido, acceder al chat de preferencia.

Solicitar al usuario a la persona su número de contacto.

En ese sentido, se podrá ver el nombre o contacto de como lo tiene agregado.

Por otra parte, la aplicación de Meta ha agregado un ajuste que modifica la manera como se visualiza el nombre de los contactos que el usuario tiene en la plataforma.

Según WABetaInfo, portal web especializado en filtrar novedades de la app, la aplicación de mensajería instantánea de Meta ejecutó una alteración en la interfaz del servicio para destacar el nombre de un contacto en las conversaciones, especialmente el usuario que no lo tiene guardado en el teléfono.

La aplicación ha modificado el orden en que se visualizan los nombres de los contactos en un chat, para que aparezca primero el nombre de la persona y posteriormente su número de teléfono.

En ese orden de ideas, esta novedad no tendrá efecto alguno en los nombres de las personas que están guardadas en la libreta de contactos, puesto que WhatsApp los mostrará con el nombre que el usuario les otorgó cuando guardó su número en el teléfono.

¿Cómo descubrir si un número de WhatsApp o email fue filtrado por hackers?

En caso de que una persona tenga dudas ante la posibilidad de que sus datos hayan sido hackeados, puede acudir al sitio web Cybernews para confirmar si sus sospechas son ciertas.

Una vez se ingrese al portal, habrá que seleccionar la opción ‘tools’ que se encuentra en el menú ubicado en la parte superior el sitio. Posteriormente, se debe hacer clic en la opción ‘personal data leak check’.

De inmediato aparecerá un buscador que les permite a las personas hacer una verificación y así establecer si su número hace parte de las listas de datos hackeados y que son puestos a la venta en foros u otros espacios usados por piratas informáticos.

Según el sitio web, su servicio cuanta con una base de datos conformada por más de 500 GB de registros de correos electrónicos.

¿Cómo emplear el servicio de Cybernews?

Ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el buscador que aparece en el sitio web.

Hacer clic en el botón “Check Now” (Comprobar ahora en español)

En pantalla aparecerán los resultados de la búsqueda.

Al seguir estos pasos, en cuestión de segundos una persona podrá descubrir si su teléfono o email fue hackeado.

En caso de que en el sitio web aparezca el siguiente mensaje: “We haven’t found your data among the leaked ones. Still, your personal data could be leaked, we just don’t know about it yet”.

Esto significará que el servicio no ha encontrado los datos del usurario en la lista de información que ha sido filtrada por cibercriminales. No obstante, el servicio les recuerda a las personas que sus datos aún pueden ser filtrados y por ello deben tener mucho cuidado con el manejo de su información personal.

En caso de que el portal emita un mensaje indicado que la información del usuario sí ha sido filtrada, lo recomendable es cambiar de inmediato la contraseña del correo electrónico.

Finalmente, se sugiere activar de inmediato la verificación de dos pasos en WhatsApp para así impedir un posible intento de secuestro de la cuenta.