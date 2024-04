Inteligencia artificial reveló cuáles son los días que no se debe jugar la lotería porque son de ‘mala suerte’

Tener supersticiones es algo común en muchas culturas y sociedades. La lotería, como juego de azar, no está exenta de estas creencias populares que sugieren que hay días en los que es mejor no participar, ya que se considera que traen mala suerte. Aunque no hay evidencia científica que respalde estas creencias, han perdurado a lo largo del tiempo por diversas razones culturales y sociales.