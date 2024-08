YouTube le dio otro ‘mazazo’ al régimen de Nicolás Maduro y sorprendió a más de uno en Venezuela

“Me mandaron esta placa ¡Reviéntense, escuálidos! La semana que viene tumban este canal, se los garantizo. Ya ustedes van a ver porque aquí a los Ravell les va a salir una hernia (…) porque a ellos no les han dado ni las gracias y a mí me andaban buscando para entregarme la placa”, expresó Cabello.

El perfil volvió a la normalidad este domingo en la tarde. Cabe recordar que Diosdado Cabello señaló recientemente que están dispuestos a no usar las diferentes redes sociales, y sentenció. “Volveremos a la edad de piedra si toca. Si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando las redes sociales”.