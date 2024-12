‘The Telegraph’ habría censurado escándalo del HSBC

En un artículo publicado en la página Opendemocracy.net, Peter Oborne, columnista y periodista de la sección política de uno de los diarios más reconocidos en el Reino Unido, denunció omisiones sobre el cubrimiento del escándalo del banco HSBC relacionado con una evasión masiva y sistemática impuestos, entre otras prácticas indebidas.



Oborne asegura que los intereses comerciales del Telegraph no permitieron que se publicara todo lo que se sabía acerca del escándalo y renunció.



“La cobertura del HSBC en The Telegraph es un fraude para sus lectores. Si los grandes periódicos permiten a las corporaciones influenciar sus contenidos por miedo a perder los ingresos de la publicidad, la democracia está en peligro”, escribió el respetado columnista en el artículo titulado ‘¿Por qué renuncié al Telegraph?’.



“El equipo encargado de publicidad y la redacción tienen que estar rigurosamente separados. Hay muchas pruebas de que en el Telegraph esta separación no existe”, lamentó.



Por su parte, The Telegraph negó las acusaciones en un comunicado. “Es motivo de gran pesar que Peter Oborne, colaborador durante casi cinco años del Telegraph, haya lanzado un ataque tan sorprendente como infundado, lleno de inexactitudes e insinuaciones, contra su propio diario”, comunicó el periódico.



Por su parte, en entrevista con la BBC, el columnista pidió a The Telegraph realizar una revisión independiente para evaluar la relación entre los anunciantes y el contenido editorial.





