José Manuel Restrepo: Muchas de esas cosas que vivimos son el resultado de una realidad irrebatible en la pandemia. Ante esa circunstancia, es indispensable proteger la vida. Las medidas que se han tomado no solo en Colombia, sino en el mundo, obedecen a la preocupación que existe para que el virus no se expanda de una manera tan rápida que colapse la capacidad de los sistemas de salud y la disponibilidad de camas de cuidados intensivos y que perdamos vidas humanas. Hay decisiones muy fuertes y la más dura ha sido el cierre de actividades. Para el turismo, por obvias razones, el cierre de las rutas aéreas nacionales e internacionales, del transporte terrestre intermunicipal y de las llegadas de crucero al país generó un impacto muy grande.

José Manuel Restrepo: El crecimiento era enorme. La tasa de ocupación hotelera había subido entre 4 o 6 puntos mes a mes. Los ingresos entre el 10 y el 15 por ciento. Teníamos cifras récords a las que no había llegado el país en toda su historia. En muchos frentes estábamos muy bien: visitantes no residentes, exportación de servicios y llegadas de cruceros, entre muchos otros. El turismo además es un gran jalonador de empleo. En términos macro representa el 2,15 por ciento en valor agregado, pero es el motor en un 100 por ciento de muchas regiones del país. Aunque también hay que decir que en cifras, la ciudad que más recibe turismo es Bogotá. Por supuesto, Cartagena está muy afectada, al igual que Medellín, San Andrés y el Eje Cafetero, por solo citar algunos ejemplos. Estas capitales tenían ingresos considerables por cuenta del turismo.

SEMANA: Usted toca un punto que es quizás el mayor dolor de la actividad turística. Con la firma de la paz, se creía que esta actividad podría generar un renacer de muchos lugares que antes no se podían visitar. ¿Existía este auge?

José Manuel Restrepo: Para Cartagena y Leticia el punto de partida para una recuperación del turismo debe ser el envío de un mensaje de confianza a los potenciales visitantes. Y eso pasa por un control de la pandemia. De lo contrario, es claro que no van a llegar turistas. Nosotros montamos una estrategia en conjunto con la Organización Mundial del Turismo para ofrecer un certificado de bioseguridad turisticas que permita construir rutas seguras en esos destinos, los cuales, al igual que muchos lugares extraordinarios en el mundo, también sufrieron el embate del virus.

SEMANA: Las empresas del sector turístico, hoteles, aerolíneas y operadores llevan tres meses cerrados. Y muchos no aguantarán o no han aguantado a que se autorice abrir. ¿Hay medidas para rescatarlos?

José Manuel Restrepo: Ese es el equilibrio que hay que lograr con protocolos. Por ahora está autorizada la apertura de la vía productiva pero no de la vida social. Cuando se recupere esta última hay que garantizar que exista lo necesario para proteger la vida de los colombianos.

José Manuel Restrepo: Sí. Cuando hablo del transporte, también me refiero al terrestre, cuya apertura también depende del comportamiento de la pandemia. Por eso, se está evaluando que algunas regiones estén cerradas por un tiempo adicional. La apertura tiene que ser gradual y progresiva.

SEMANA: Hoy hay un deseo enorme de viajar, pero no por avión, sino a destinos cerca de las ciudades. ¿Qué va pasar con esos municipios que dependen de que se abran las carreteras?

José Manuel Restrepo: La Ministra de Transporte anunció algo importante. Desde ya se pueden vender tiquetes con fecha posterior al 31 de agosto. Eso no significa que después del 1 de septiembre se abran los vuelos, porque cualquier decisión que se tome en este sentido tiene que tener una base epidemiológica para proteger la vida y la salud de los colombianos. Es una fecha a futuro para planear. La semana pasada llegamos a un acuerdo con el sector para avanzar en esos pilotos y así poder comenzar a operar, una vez se autorice. Lo más seguro es que esa apertura sea regionalizada y muy de la mano de la autorización del transporte aéreo.

SEMANA: Explíquenos cómo se trabajan esos protocolos, que son lo más esencial para la reapertura...

José Manuel Restrepo: Desde hace dos meses empezamos a trabajar en 95 lineamientos para protocolos para distintos sectores económicos del país, dentro de ellos, el turismo. Para este fin, trabajamos de la mano de la Onudi (Asociación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), Koica (Agencia de Cooperación Internacional de Corea) y con los gremios productivos, como Cotelco, Anato, Acolap, etc. Producto de este trabajo articulado por Colombia Prodcutvia, estructuramos los protocolos de bioseguridad y los entregamos al Ministerio de Salud, quien con base en este análisis, expedirá estos lineamientos como resoluciones. Ya hay un trabajo muy adelantado.

SEMANA: Una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia es el enorme interés de los colombianos por comprar lo nuestro. ¿Siente que pasará lo mismo en el turismo?

José Manuel Restrepo: Sí claro, es lo más seguro. En las encuestas que hemos visto, más del 50 por ciento responde que, una vez se acabe la cuarentena, viajarán dentro del país.

Es algo entendible. Hemos estado aislados más de dos meses en un mismo lugar. En España ha pasado eso, se ha dado una afluencia masiva a lugares de este país. De ahí la importancia de construir este mensaje de confianza. El turismo nacional será lo primero que se reactive y eso implica un proceso de reinvención. Es importante señalar que con posterioridad se reactivará el turismo de negocios. Más adelante, lo haremos con el tradicional turismo internacional. Eso significa que habrá un esfuerzo adicional para promover el país en el exterior. De hecho tenemos una campaña, que a la fecha lleva 140 millones de accesos: “Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto”. Colombia sigue vivo en el imaginario del mundo como un destino atractivo a ser visitado.

SEMANA: Usted es muy positivo. Muchos ven muy negro el panorama a futuro…

José Manuel Restrepo: Creo que este es el gran momento para comprar lo nuestro y rescatar ese espíritu de resiliencia que tenemos los colombianos. Ese que nos ha permitido superar tantas adversidades en nuestra historia. Pero hablando de “Comprar lo nuestro”, este debe ser el gran protagonista del turismo en Colombia. Los colombianos no somos los que más visitamos nuestros destinos. Un estudio señalaba hace poco que solo el 12 por ciento viaja a nivel nacional. Creo que eso se puede multiplicar por dos, una vez pase la cuarentena. Hay que apoyar a un sector que ha sido protagonista el país y que debe seguirlo siendo. Este sector no ha muerto y no va a morir.

SEMANA: ¿Finalmente, cuándo se pueda, a usted a dónde le gustaría volver?

José Manuel Restrepo: A mí me encantaría volver a un sitio que reúna tres condiciones. La primera, la biodiversidad, paisajes, fauna y flora. Segundo, un destino que tenga una alta dosis de cultura, música, tradiciones ancestrales y gastronomía. Y la tercera, gente muy ávida y con sentido de hospitalidad para recibir al visitante. Esa combinación perfecta solo se encuentra en un país, el nuestro.