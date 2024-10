Actividades para hacer con sus hijos en Mar del Plata, Argentina. Agéndese y disfrute de las mejores playas

5 actividades para sus niños en Mar del Plata

Mantener entretenidos a sus hijos en Mar de Plata no será difícil, pues es un lugar en el cual se encuentra una gran variedad de actividades para todos los gustos.

Deportes y juegos de mar y playa

Hacer Surf, andar en Kayac, barrenar olas y jugar a los juegos típicos de playa, son actividades para toda la familia. Si usted no cuenta con el equipo necesario o no es muy hábil en esas actividades, no se preocupe, se pueden alquilar los equipos y tomar clases para principiantes.