Consejos infaltables para hacer un viaje largo en moto sin inconvenientes

Consejos para que disfrute su viaje en moto

Antes de empezar el viaje en moto revise la moto. Mire el estado de los neumáticos y su presión, revise que no haya ninguna pérdida de líquido. Además, no olvide la documentación, sobre todo si viajas al extranjero donde la policía no tiene acceso on line a tus datos.