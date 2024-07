África adentro: viaje al corazón de Sudáfrica, Suazilandia y Mozambique

Eso lo supimos más tarde. Cuando nos aburríamos en el paseo marítimo dando vueltas porque allí, nos dijo el amable hombre, estaríamos seguros.Pero no habíamos ido a aquella ciudad para estar acorralados, y entonces Becky me sugirió algo: iríamos al hipódromo Greyville. Era un 4 de julio y se celebraba uno de esos eventos que requieren de prendas nobles , así que buscamos en las mochilas ropas oscuras y acabamos en un acto donde se reunía la burguesía entre apuestas y desfiles de moda. Tras pagar la entrada accedimos a unas gradas de acceso limitado hasta cruzarnos con Jacob Zuma, (ex) presidente del país.

En un amago de sacar la cámara, me llevé un manotazo de uno de los guardaespaldas. Quizá, nos dijimos, nos fuera mejor con los animales. Y pensamos continuar por Santa Lucía, en el humedal de iSimangaliso, en el oriente del país. Allí podríamos ver los morros de los hipopótamos entre manglares, aunque antes tuvimos que soportar —otra vez— los temores de los vecinos. Por las noches, advirtieron, debíamos tener cuidado con los intrusos que salen a desahogarse: los hipopótamos. Aquel paseo nocturno, con el peligro en la imaginación, fue divertido, aunque si hubiéramos sabido que estos animales son los que más víctimas mortales provocan, no lo habría sido tanto.De allí atravesamos Suazilandia, un país donde el rey —con 14 esposas— gobierna junto a su madre. Es cuando se llega a lugares así donde se comprueba que estos sitios existen más allá de las leyendas.

El viaje rozaba su final y me despedí de Becky en Mbabane, la capital. Ella fue a Johannesburgo y yo me subí en una camioneta hasta Maputo, donde rastreé un alojamiento. Al final acabé pagando el doble de lo que sugería la guía de viajes —“la inflación”, se justificó la recepcionista—, durmiendo entre unas mosquiteras que evitan el paludismo, pero no la sensación de enclaustramiento. A la mañana siguiente amanecí en la habitación compartida con varias camas sin saber quién hacía chirriar la estructura de madera de la litera. La sorpresa fue por la mañana, cuando un chico corpulento descendió las escaleras. “¿Víctor?”, le dije. Él me miró y se quedó con la misma cara de sorpresa que yo: nos habíamos separado hacía dos semanas y, sin embargo, el viaje acababa como había comenzado: con un feliz encuentro.