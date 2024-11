Azafata revela las partes más sucias del avión que no debería tocar durante un vuelo

Por tratarse de un espacio cerrado por el que pasan cientos de personas, durante varias horas, no es difícil suponer que la limpieza de todos los rincones no es del todo posible y más, cuando los vuelos llegan, los pasajeros descienden y un nuevo grupo de personas está listo para abordar.

Persianas de las ventanas

Otra parte es la moqueta o alfombra, que se caracteriza por ser uno de los lugares más sucios del avión, debido a que está expuesta a la caída de todo tipo de elementos, desde bebidas que se riegan hasta restos de alimentos. Si algo cae sobre ella, es mejor no tocarlo, ya que no se limpia adecuadamente entre vuelos. Como es un área que no recibe una limpieza a fondo, esto facilita la acumulación de residuos y bacterias.

La auxiliar de vuelo también incluye en su lista el cinturón de seguridad. No solo la hebilla, que todos los pasajeros tocan de manera constante al abrocharse o desabrocharse, sino toda la longitud del cinturón, que está expuesto a todo tipo de sustancias, incluidos vómitos. Son partes del avión que no se desinfectan.

Tampoco se salva el portaequipajes. Si bien no se evidencia a simple vista, este es un espacio que es muy susceptible de acumular suciedad, desde pañales sucios hasta otros objetos que podrían no haber sido bien gestionados por los pasajeros anteriores. Es mejor no confiarse y evitar tocarlo si no es necesario.