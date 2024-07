Chocó inexplorado: un destino mágico llamado Bajo Baudó, entre manglares y las cálidas aguas del Pacífico

El Pacífico colombiano es un paraíso que cada vez atrae más visitantes. Si bien destinos como Nuquí y Bahía Solano cuentan con mayor popularidad, el departamento del Chocó alberga municipios y corregimientos no tan conocidos que garantizan una inmersión completa en la cultura de la región.

Pero las ballenas no son el único atractivo del Pacífico. La cultura, su riqueza natural, sus extensas playas y, por supuesto, su gente, complementan la magia del Chocó. Existen zonas que todavía se mantienen en el anonimato, incluso, preservando una arquitectura colonial que propicia un viaje al pasado. La realidad es completamente diferente a la que se vive en grandes urbes, como Bogotá o Medellín; también como en las ciudades insignia del turismo colombiano, como Cartagena o Santa Marta. No obstante, como resaltan sus pobladores, no se centran en lo que les pudiera faltar, sino que aprovechan al máximo ‘la tierra de la abundancia’, donde el mar, los manglares y la tierra les dan lo necesario para vivir.