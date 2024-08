Ciudades perdidas | Así es Teyuna, para el viajero que quiera descubrirla

Miércoles 17 de julio. La cotidianidad Si el cerdo daba un paso en falso, caía por el precipicio. Me inquieté tanto que olvidé el agotamiento por lo empinado del camino. Intenté que mis pasos no fueran torpes: cualquier cosa espantaría a ese pobre animal. Al niño que surgió tras nosotros —un equipo periodístico y de realización audiovisual—, las piedras no le restaban agilidad. Descalzo, pelo negro y abundante; con una gallina viva en una mochila, le habló al cerdo en un idioma desconocido para el grupo y lo llevó al camino. Él y otros dos niños —gallina y pavo en sus mochilas—, tomaron otra dirección.